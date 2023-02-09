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“الأرصاد” يتوقع تقلبات جوية على منطقة الجوف تستمر إلى مساء الغد
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“الأرصاد” يتوقع تقلبات جوية على منطقة الجوف تستمر إلى مساء الغد

“الأرصاد” يتوقع تقلبات جوية على منطقة الجوف تستمر إلى مساء الغد

“الأرصاد” يتوقع تقلبات جوية على منطقة الجوف تستمر إلى مساء الغد
١٢:١١:٣٢ ص، الجمعة، ١٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقة الجوف تستمر خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشمل الحالة الجوية، رياح نشطة وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية تستمر حتى الساعة السادسة من مساء يوم غد الجمعة.

انخفاض الحرارة

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة ويمتد تدريجياً على جنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الافقية بسبب الأتربة المثارة والعوالق الترابية.

أمطار خفيفة

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان- الظهر).

كما يتوقع تكون الضباب في الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير وكذلك على الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

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