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ما حدث غير متوقع.. الأمن الروسي ينصب فخًا لرجل أعمال مصري ويطيح به

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ما حدث غير متوقع.. الأمن الروسي ينصب فخًا لرجل أعمال مصري ويطيح به

ما حدث غير متوقع.. الأمن الروسي ينصب فخًا لرجل أعمال مصري ويطيح به

ما حدث غير متوقع.. الأمن الروسي ينصب فخًا لرجل أعمال مصري ويطيح به
١١:٣٤:٣٠ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

ألقت الشرطة الروسية على رجل أعمال مصري في مدينة أومسك الروسية، بعد أن نصبت له فخًا عندما حاول استئجار قاتل محترف للتخلص من زوجته الروسية حتى لا تتقاسم معه نصف ثروته بعد الطلاق.

البحث عن قاتل

وحسب موقع “لايف.رو” الروسي، قام المواطن المصري بالبحث عن القاتل عبر الإنترنت، ولم يكن يعلم المواطن المصري، أن ضباط المباحث الروسية يجلسون لتتبع هذه المواقع المشبوهة، حيث قاموا بنصب فخ للمواطن المصري حيث طلب “القاتل” بتنفيذ مقابل 700 ألف روبل روسي.

ووضع الضباط الروس هذا السعر للمواطن المصري؛ ليصبح منطقيا مقابل عملية قتل زوجته، حيث أراد التخلص منها حتى لا تشاركه نصف ثروته بعد الطلاق.

سبب التفكير في الجريمة

وأشار الموقع إلى أن رجل الأعمال مصري الذي يبلغ من العمر 41 عاما، لم يرغب في تقاسم الممتلكات عند طلاق زوجته وقرر استئجار قاتل محترف للتخلص منها، وبدلا من أن يتفق مع القاتل عبر الموقع اتفق مع الشرطي، لتنجو السيدة في النهاية من القتل.

ووفقا للموقع الروسي، قامت قوات الأمن بإسال صورة مفبركة أثناء قتل الضحية المزعومة إلى رجل الأعمال المصري، وأعطته عنوانا ليدفع المبلغ بشكل كامل، ولكن المفاجأة أن قوات الأمن كانت تنتظره في هذا العنوان.

السجن المؤبد

تم رفع دعوى جنائية ضد المواطن المصري لسعيه لارتكاب جريمة قتل متعاقد عليها، ويواجه المصري عقوبة تصل إلى السجن المؤبد.

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الكلمات الدلالية:
الشرطة الروسية رجل أعمال مصري روسيا قاتل محترف

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