حدائق الرياض.. نزهتك اليوم في “حديقة العليا” وسط أجواء رائعة للاستجمام

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إذا كنت من سكان مدينة الرياض أو تفكر في زيارتها خلال عطلة نهاية الأسبوع مع العائلة ، فلا تتردد في زيارة حديقة العليا، للاستمتاع بالجو الرائع والمساحات الخضراء والأنشطة الترفيهية والجواء الرائعة الهادئة.

تتميز حديقة العليا بمجموعة متناغمة من الأنشطة الترفيهية بعيدة بعض الشيء عن صخب الأماكن المزدحمة والملاهي، حيث إنها الملاذ الأول لهواة الاستجمام والتنزه والاستمتاع بالطبيعة.

حديقة العليا بالرياض

حديقة العليا هي نفسها حديقة المزرعة سابقاً، حيث تمتليء الحديقة بالمساحات الخضراء الجميلة و الأشجار الكثيفة و أماكن الجلوس المغطاة من أجل الحماية من أشعة الشمس.

توجد بالحديقة منطقة مليئة بألعاب الأطفال، و هناك ملعب كرة قدم صغير، و تكون الحديقة مناسبة جداً للهدوء و الاستجمام في الصباح خاصةً و الليل أيضاً حيث تكون الإضاءة هادئة مع نافورة جميلة في وسط الحديقة مغطاة و تتم إضائتها ليلاً لتزيد الحديقة جمالاً على جمالها.

هدوء واستجمام

يطمح الباحثون عن الهدوء والاستجمام إلى العثور على مكان يجمع ملامح الطبيعة ويعرضها في أجمل هيئة، وهذا حقاً ما تقدمه حديقه العليا الرياض، فهي من أفضل منتزهات الرياض وأكثر محطات السياحة في الرياض استقطاباً للسياح.

موقع فريد

ومن موقعها الفريد وعلى مساحاتها الخضراء ستكون على موعدٍ مع أنشطة كثيرة ومفاجآت عدّة، فلتكن مستعداً إذاً لإمضاء رحلة لا تُفوّت مع العائلة، فهذه الحديقة مصنفة ضمن أفضل أماكن سياحية في الرياض للعائلات.

تجذب الزوار بعد التطوير

أصبحت حديقة العليا ملاذًا للزوار بعد تطويرها، حيث تم إضافة المزيد من أشجار النخيل والشجيرات المختلفة فضلًا عن ما كان موجود بالمزرعة سابقًا، لتصبح بذلك واحدة من أفضل حدائق الرياض الجديدة التي تضم العديد من الأنشطة الترفيهية، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 37 ألف م2.

بحيرة اصطناعية

كما أن الحديقة ذات تصميم رائع يحتوي على بحيرة اصطناعية تمتد بشكل متعرج من شرق الحديقة لغربها، وتتزين البحيرة بالأحجار الطبيعية المرصوفة على جانبيها، وينحدر فيها لماء من أعلى هيكل خرساني وتتساقط المياه لتُعطي منظر الشلالات الطبيعية، بالإضافة إلى أن بها 4 نوافير، واحدة منهم بجانبها مجموعة من المقاعد.

أفضل الأنشطة في حديقه العليا الرياض

1- جولة في جنبات الحديقة

مع بداية هذا اليوم الممتع الذي ستقضيه في هذه الحديقة، ننصحك بالبدء بالتجوّل في جنبات الحديقة والاستمتاع بكافة المناظر الطبيعية التي ستجد نفسك محاطاً بها، كتلك الأشجار الباسقة و المساحات الخضراء الرحبة، أما لحظات التأمُّل، فبمقدورك قضاؤها جالساً على أحد أماكن الجلوس المتفرّقة في أرجاء الحديقة.

2- ممارسة رياضة المشي والركض

وفي ظل الأجواء المفعمة بالنشاط والتشويق، وفّرت حديقه العليا الرياض أماكن ملائمة لممارسة الرياضة، إذ بالإمكان المشي والركض في الطُرق التي خُصصت لذلك.

3- القراءة ومطالعة الكتب

إن كنتم من هواة القراءة والاطلاع؛ فيُمكنكم القيام بذلك في حديقة العليا، واغتنام فرصة الجلوس في الهواء الطلق وهدوء الحديقة، ومن ثم الاستمتاع بالتجول بين سطور كتابكم المُفضل أثناء سماع أصوات زقزقة العصافير.

4- مُشاهدة البحيرة والنوافير

يأتي دور البحيرة الاصطناعية لتُعطيكم نصيبها من الاستمتاع، حيث يُمكنكم الجلوس أمام البحيرة ومن ثم مُشاهدة إحدى النوافير أثناء تشغيلها، ولا تنسوا إحضار مشروبكم المُفضل وتناوله أثناء جلوسكم على ضفاف البحيرة.

5- تناول الطعام

بالرغم من عدم وجود مطاعم أو أكشاك بيع الطعام والتسالي بالحديقة؛ إلا أنه يُمكنكم جلب طعامكم المُفضل، وإحضار الحصير البسيط وافتراشه على العُشب، ومن ثم تحضير سُفرة الغداء التي تُفضلون، والاجتماع حولها لتناول وجبتكم في الهواء الطلق تحت سماء الرياض.

6- ألعاب الأطفال

لم تغفل أمانة الرياض من توفير الترفيه اللازم للأطفال، حيث يوجد بالحديقة مجموعة من الألعاب البسيطة التي تُناسب الصغار، وتم وضعها على أرض رملية للمزيد من الأمان أثناء لعب الأطفال، كما يوجد ملعب خُماسي لكرة القدم.

مرافق حديقة العليا

1- مواقف سيارات على أطراف الحديقة.

دورات مياه؛ بالقرب من المخل الشرقي، وأخرى بالقرب من المدخل الغربي.

مسجد صغير بالقرب من المدخل الشرقي.

2- أسعار دخول حديقة العليا

تفتح الحديقة أبوابها لاستقبال زوارها مجانًا لكافة الفئات والأعمار.

3- مواعيد حديقة العليا

تعمل الحديقة طوال 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع، فيُمكنكم الاستمتاع بها في أي وقت يُناسبكم، ولكن انتبهوا؛ حيث تُطفأ أنوار الحديقة في تمام الواحدة صباحًا.

موقع حديقة العليا

يمكنكم الوصول إلى حديقة العليا بالرياض عبر خرائط جوجل بالضغط هنا

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