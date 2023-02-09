وزارة الدفاع تعلن توفر وظائف في إدارة الأسلحة والذخيرة

تواصل- فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات عن توفر وظائف شاغرة على بند التشغيل وسلم الموظفين العام المستثناة من المسابقة في عدد من مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف:

مراقب مخزون.

أمين مستودع.

أمين مستودع فني.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/07/21هـ الموافق 2023/02/12م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/23هـ الموافق 2023/02/14م.

تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد):

البريد – (job.ws@mod.gov.sa).

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