ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا لـ 17 ألفاً

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات التركية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 17 ألفا و134 قتيلاً، مؤكدة أن عدد المصابين تجاوز الـ70 ألف.

وأوضحت تركيا، أن هذا العدد تجاوز ضحايا الزلزال الكبير الذي وقع في منطقة مرمرة ومن ضمنها إسطنبول “زلزال إزميت” أو “زلزال مرمرة” في العام 1999، والذي قتل فيه 17 ألف شخص.

وكانت إدارة الكوارث الطبيعية التركية قد ذكرت أن “زلزال إزميت” استمر حينها 37 ثانية، موضحة أن قوة ذلك الزلزال (زلزال إزميت) كانت 7.6 درجات على مقياس ريختر، مبينة أنه مساحة ضيقة ومحدودة مقارنة بالزلزال الحالي.

خسائر الزلزال الاقتصادية

وفي قت سابق، كشفت مؤسسة التصنيف الائتماني “فيتش” أن الخسائر الاقتصادية التي وقعت بعد الزلزالين المدمرين في تركيا قد تتجاوز ملياري دولار ومن الممكن أن تصل إلى أربعة مليارات دولار أو أكثر.

اقرأ أيضا:

ما هي حجم الخسائر الاقتصادية المتوقعة من زلزال تركيا وسوريا؟

وأشارت إلى أن الخسائر المغطاة بالتأمين ستكون أقل بكثير، نحو مليار دولار، بسبب قلة التغطية التأمينية في المناطق المتضررة.

وتوقعت ألا تتأثر سندات الكوارث بشكل كبير، نظرا لأن مخاطر الزلازل المغطاة تقتصر في الغالب على منطقة إسطنبول.

زلزال تركيا وسوريا المدمر

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم، وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعًا حوالي 50 جريحًا ومتسببًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

اقرأ أيضا:

“فالله خير حافظا”.. إنقاذ رضيع من أنقاض الزلزال دون خدش واحد