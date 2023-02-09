أهم 10.. مؤشرات زلزال في الخليج واليابان وقفزة في عدد ضحايا الزلزال المنكوب

تواصل- فريق التحرير

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال لهذه الجريمة

أوضحت النيابة العامة أن خدمات الأرصاد الجوية السيادية ذات العلاقة بالأمن الوطني تقتصر فقط.. المزيد هنا

بوجه قبيح.. أول ظهور لسلمان رشدي بعد الاعتداء عليه عقب إساءته للنبي ﷺ

تداول حساب بريطانيا بالعربي أول ظهور للكاتب البريطاني سلمان رشدي مؤلف كتاب آيات شيطانية بعد الهجوم عليه خلال إلقاء خطاب في أمريكا.. المزيد هنا

هل اليابان ستكون التالي لزلزال تركيا.. تصرفات غريبة للطيور؟

ظواهر غريبة بدأت تنتشر في عدد من الدول والتي حيّرت العلماء خاصة ما تقوم به الحيوانات والطيور.. المزيد هنا

خلال دقيقة.. تبرعات الحملة السعودية الشعبية تقفز من 118 مليوناً إلى 144 مليون ريال

قفزت تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا عبر منصة ساهم من 118 مليونا لتصل إلى 144 مليون ريال.. المزيد هنا

حاكم دولة خليجية يدعو لصلاة الغائب على ضحايا زلزال تركيا وسوريا

وجّه رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، بإقامة صلاة الغائب الجمعة، على أرواح ضحايا الزلزال في كل من تركيا وسوريا.. المزيد هنا

تركيا: عدد الوفيات وصل 14014والجرحى 67097 جراء 1300 هزة أرضية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد القتلى من ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد الاثنين، وصل إلى 14.351 والمصابين 63.794شخصًا.. المزيد هنا

توضيح مهم من “حساب المواطن”: هؤلاء لم تصرف لهم الدفعة 63

كشف برنامج “حساب المواطن” عن أسباب عدم صرف الدفعة الـ 36 لشهر فبراير لبعض المتقدمين للحصول عليها.. المزيد هنا

بينهم معلمتان.. وفاة 4 أشخاص في حادث سير بالطائف

توفي أربعة أشخاص بينهم معلمتان في حادث سير بشمال الطائف، صباح اليوم.. المزيد هنا

عاجل.. “تقويم التعليم” تُعلن مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطلاب

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن مواعيد التسجيل للجنسين في اختبار التحصيل الدراسي الورقي، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:. المزيد هنا

فرق متخصصة من الدفاع المدني بالمملكة لإنقاذ محتجزي الزلزال في تركيا

ستمرارًا لجهود الإغاثة وإنقاذ المملكة لمتضرري زلزال تركيا، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.. المزيد هنا