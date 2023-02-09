“فالله خير حافظا”.. إنقاذ رضيع من أنقاض الزلزال دون خدش واحد

تواصل – فريق التحرير:

تتواصل جهود البحث والإنقاذ، في المناطق المنكوبة جراء زلزال سوريا وتركيا، عمليات العثور على ناجين وإخراجهم من بين ركام الزلزال المدمر.

لم يصب بخدش

ووثق مقطع فيديو عبر موقع “تويتر”، إخراج طفل رضيع عمره لم يتجاوز أشهر، من بين أنقاض الزلزل، وركام المباني المنهارة، لكن المفاجأة السعيدة كانت أن الطفل لم يصب بأي أذى، ولم يتعرض لخدش واحد، كما ظهر في المقطع المصور.

الشمال السوري

وتعمل فرق البحث والإنقاذ بجهود وإمكانات لمتطوعين في أغلب مناطق الشمال السوري، في ظل تأخر المساعدات الدولية، وحذيرات من تدهور وضع المحتجزين والعالقين بين أنقاض الزلزال.

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طفلة عمرها 6 سنوات

وفي وقت سابق نجح فريق إطفاء تركي، أمس الأربعاء، في إنقاذ طفلة ظلت عالقة تحت أنقاض منزل انهار في ولاية أدي يمان جنوبي البلاد لمدة 47 ساعة في أعقاب الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وقال مراسل وكالة “الأناضول”، إن فريق إطفاء مكون من 4 أشخاص أنقذ الطفلة هاجر قاجماز (6 أعوام)، من تحت أنقاض منزلها الذي انهار جراء الزلزال.

وأضاف أن الطفلة أخرجت حية بعد مضي 47 ساعة على الزلزال، وأن الفريق نفسه كان قد أنقذ أمها قبل 3 ساعات، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى.