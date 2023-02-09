دمّر بشكل كامل.. إضرام النار في مقر الباسيج بمحافظة إيرانية

تواصل – فريق التحرير:

استمرت ثورة الشعب الإيراني، احتجاجا على نظام الملالي، وتداول رواد السوشيال ميديا مقاطع مصورة لمظاهرات المحتجين في مختلف أنحاء ومحافظات إيران.

في بلوشستان

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضرام النار في مقر الباسیج القمعی، في بلوشستان، وتحديدا بمدینة تشابهار، وأدی إلی حریق واسع، وتدمیر المبنى بشکل کامل.

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اعتقال 24 صحفيا

وفي وقت سابق، اعتقلت السلطات الإيرانية، إلناز محمدي، سكرتيرة الخدمة الاجتماعية بصحيفة “هم ميهن”، بعد استدعائها إلى محكمة إيفين.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فإن إلناز محمدي، شقيقة الصحفية إلهه محمدي، التي اعتقلت في شهر سبتمبر الماضي ولا تزال في سجن قرتشك، وكانت أول من نشر عن وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني التي أشعل مقتلها ثورة الشعب الإيراني.

وأعلنت نقابة الصحفيين في محافظة طهران، قبل أيام قليلة، أن 24 صحفيا اعتقلوا خلال الانتفاضة في جميع أنحاء البلاد لا يزالون في السجن.

كما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن “العفو الكاذب عن المتظاهرين من قبل المرشد علي خامنئي مجرد إجراء دعائي، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الإفراج عن جميع المتظاهرين دون قيد أو شرط.