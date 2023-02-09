التجارة: يحق للمستهلك استرجاع السلع في 3 حالات

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة، أنه في حال كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فيحق للمستهلك استرجاعها في هذه الحالات الثلاث.

جاء ذلك في رد من الوزارة، على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إمكانية استرجاع سلعة بعد شرائها من أحد المتاجر الإلكترونية.

وأجابت الوزارة بقولها “عليكم السلام ، لكل منشأة سياستها الخاصة في استبدال واسترجاع السلع، وفي حال كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فيحق لك استرجاعها”.

وتابعت وزارة التجارة “تفاصيل حقوقك كاملة تجدها من خلال هذا الرابط

(https://mc.gov.sa/ar/guides/CustomerGuide/Pages/default.aspx).

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«التجارة» توضح حقوق وواجبات المستهلك في التسوق الإلكتروني

حقوق وواجبات المستهلك

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،حقوق وواجبات المستهلك في التسوق الإلكتروني، وكذلك الاسترجاع والاستبدال من المتاجر الإلكترونية.

وأفادت “التجارة” بأن حقوق المستهلك في التسوق الإلكتروني هي:

1- تأكيد إبرام العقد وتاريخه

2- إجمالي السعر وأجور التوصيل وضريبة القيمة المضافة وترتيبات الدفع والاستلام

3- تاريخ تسليم المنتج ومكانه

4- خدمات ما بعد البيع وبيانات الضان (إن وجد)

أما الواجبات على المستهلك فتشمل:

1- التأكد من قابلية المنتج للإرجاع وإلغاء الطلب

2- معرفة الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد الإلكتروني قبل الشراء

3- التأكد من تسمية العقد ووصف المنتج أو الخدمة بشكل صحيح ومطابق

سياسات الاستبدال والاسترجاع

وحددت وزارة التجارة حقوق المستهلك في الاسترجاع والاستبدال من المتاجر الإلكترونية، هي:

1- إشعار المستهلك بحقه في الاستبدال والاسترجاع خلال 7 أيام

2- وضوح شروط الاسترجاع والاستبدال والتكاليف المترتبة عليها (إن وجدت)

3- معرفة الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد الإلكتروني قبل الشراء

4- يمنع وضع عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل”

5- تعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز 15 يوما من طلبها، بشرط أن لا يكون السبب يعود للمشتري.

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