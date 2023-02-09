لم ينم إلا والقطة في أحضانه.. هل تستشعر القطط والكلاب بالزلازل قبل وقوعها

تواصل- فريق التحرير

أصبح الحديث عن شعور الحيوانات والطيور بالهزات والزلازل متداولا بكثرة عقب وقوع زلزال تركيا المدمر.

وحول انتشار هذا الحديث نشر النشاط السوري عمر مدنية صورة تكشف تأثر البعض بهذا الحديث، حيث كتب على حسابه في تويتر :” بعد يوم كامل من الخوف.. ابن عمي الصغير وضع القطة في حضنه لكي ينام بطمأنينه، بعد أن سمع من أهله ان الحيوانات تشعر بالزلزال قبل حدوثه”.

بعد يوم كامل من الخوف… أبن عمي الصغير وضع القطه في حضنه لكي ينام بطمأنينه، بعد ان سمع من أهله ان الحيوانات تشعر بالزلزال قبل حدوثه💔#زلزال_سوريا pic.twitter.com/6VIvUpiHyF — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 6, 2023

حقائق علمية:

والحقائق العلمية حول هذا الموضوع فإن بعض الحيوانات يستطيع ذات الحواس الحادة مثل الكلاب والقطط تستشعر بالزلازل قبل وقوعها.

وكشفت دراسات علمية أن هذه الحيوانات تستشعر الصدمات الصغيرة المنبعثة من الأرض، قبل ثوان فقط من حدوث الهزات الزلزالية.

الشعور بالموجات الأولية:

وأوضحت أنها تستشعر بها بنفس الطريقة التي تلتقط بها آلات رصد الزلازل الهزات التي لا يشعر بها جسم الإنسان.

وحول الكيفية تقول الدراسات العلمية أن الحيوانات تلتقط الموجات الأولية التي تنبعث من مركز الزلزال الاساسي قبل أن تأتي الموجة الثانوية الأكبر التي تهز الأرض.

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ظواهر غريبة:

1-طيور اليابان:

وثق فيديو جديد تجمعا غير مسبوق لأسراب من الطيور في اليابان، والتي تعتبر مركزا نشطا للزالزل المدمرة.

ويظهر الفيديو أسراب الطيور وهي تتجمع في ساحات واسعة وفوق المنازل مع صدور اصوات رهيبة أثناء طيرانها ووقوفها على الأرض.

2- طيور قبل زلزال تركيا.

من المعروف أن الحيوانات تتصرف منذ آلاف السنين بطريقة غير تقليدية عادة تنذر الناس على ما يبدو بوجود خطر وشيك في الفترة التي تسبق مباشرة وقوع الزلازل والكوارث الطبيعية.

هذا ما بدت عليه الطيور قبيل الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا، حيث تخلت عن هدوئها المعتاد في جنبات الليل، وبدا عليها اضطراب واضح في تصرفاتها فيما كما لو كانت تخشى من حدوث شيء ما، كما وثق مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

3- دلافين سلطنة عمان:

يأتي هذا بعد تساؤلات كثيرة أثارها ظهور عدد من الدلافين إلى الشواطيء مع ظهور سلاحف أيضا في عدد من الدول.

التساؤلات جاءات بعد وقوع ظاهرة نادرة قبل أسابيع من زلزال تركيا المدمر، والتي أظهرت دوران للأغنام والبط ففي عدد من الدول ايضا منها الصين والأردن.

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ظهور الدلافين:

وحول هذه الظاهرة يقول الباحث والأكاديمي سام يوسف :” هذه هى تصرفات الأسماك والحيوانات والطيور قبل حدوث حدث عظيم كما ذكرت من قبل وعارضنى الكثيرين مثل دوران الحيوانات فى دوائر بدون أي سبب ظاهر”.

وكان حساب كنوز عمان قد نشر مقطع فيديو لخروج مجموعة من الدلافين إلى الشاطيء جنوب سلطنة عمان في محافظة ظفار “حاسك – ولاية سدح”.

وقد حاول الشباب ومجموعة من الصيادين إرجاع بعضها إلى البحر ولكنها تصر بالخروج إلى الشاطيء.

من جانبها تعاملت المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار مع بلاغ يفيد بجنوح ثمانية دلافين من نوع ريسو جرفتها الأمواج إلى شاطيء ولاية حاسك.

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جرى خلاله إنقاذ سبعة منها وهي بصحة جيدة، فيما تم تسجيل نفوق الدولفين الثامن، وتم أخذ عينات وقياسات له لإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية.

كما نشر عدد من رواد تويتر واقعة نادرة أخرى وهي ” خروج السلاحف في سواحل الجزائر”.