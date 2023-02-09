الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
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رابط النتيجة.. “الأمن العام” يعلن نتائج القبول النهائي على منصة “أبشر ـ توظيف”

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رابط النتيجة.. “الأمن العام” يعلن نتائج القبول النهائي على منصة “أبشر ـ توظيف”

رابط النتيجة.. “الأمن العام” يعلن نتائج القبول النهائي على منصة “أبشر ـ توظيف”

رابط النتيجة.. “الأمن العام” يعلن نتائج القبول النهائي على منصة “أبشر ـ توظيف”
٠٨:٤٥:١٨ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الخميس، نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للأمن العام.

رابط الاطلاع

وأوضح “الأمن العام” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه يمكن الاطلاع ومعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات عبر الدخول لمنصة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي: ( هنا ).

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خدمات الأمن العام

وفي سياق آخر، كشف الأمن العام عن تفاصيل خدمة إصدار صحيفة خلو السوابق في منصة أبشر، وخطوات الحصول على الخدمة.

وأوضح الأمن العام، في تغريدة عبر “تويتر”، أن خدمة خلو السوابق تمكن المواطن والمقيم المسجل واملفعل في منصة أبشر من حجز موعد لإصدار صحيفة خلو السوابق.

وتشمل طريقة الوصول للخدمة الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول لمنصة أبشر

– اختيار مواعيد

– الأمن العام

– حجز موعد

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