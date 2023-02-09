القضاء المصري يسدل الستار على قضية هزت الرأي العام بإنهاء حياة قاتل “نيرة أشرف”

تواصل- فريق التحرير

أسدل القضاء المصري الستار على قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، على يد زميلها الطالب محمد عادل، والتي هزت الرأي العام في مصر والدول العربية.

حكم نهائي

وقضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض طعن المتهم محمد عادل، على حكم إعدامه في قضية اتهامه بقتل زميلته نيرة أشرف طالبة المنصورة ذبحًا أمام بوابة الجامعة بمحافظة الدقهلية.

وأيدت النقض، حكم الإعدام ليُصبح نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى.

غاب المتهم

ولم يحضر محمد عادل، جلسة اليوم، وكذا غابت أسرته وعائلة المجني عليها، فيما شهد محيط محكمة النقض تشديدات أمنية، ولم يحضر الصحفيون جلسة النطق بالحكم.

وكان النائب العام المصري، قد أمر في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بعدة طعنات بآلة حادة وذبحها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.

يذكر أن الطالب محمد عادل كان ذبح زميلته الشابة نيرة أشرف أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة يوم 20 يونيو الماضي لرفضها الارتباط به، في حادثة هزت الشارع المصري.

اقرأ أيضا

محكمة مصرية تقضي بإعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف