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ميزات جديدة يطرحها “تويتر بلو” للتغريدات ومقاطع الفيديو

ميزات جديدة يطرحها “تويتر بلو” للتغريدات ومقاطع الفيديو

ميزات جديدة يطرحها “تويتر بلو” للتغريدات ومقاطع الفيديو
٠٨:٤٦:٠٠ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت خدمة Twitter Blue ميزة جديدة، تعنى بنشر مقاطع فيديو مدتها 60 دقيقة، تلبي احتياجات المدونين ومنشئي محتوى الفيديو، ويمكن شراء Twitter Blue حاليا في 15 سوقا.

4 آلاف حرف للتغريدة

كما منحت منصة تويتر مع آخر تحديث لـ Twitter Blue للمشتركين القدرة على نشر تغريدات يصل عدد حروفها إلى 4000 حرف،  وفي السابق، كان الحد الأقصى لعدد الأحرف المسموح به للتغريدات 280.

تنطبق هذه الميزة أيضًا على اقتباس التغريدات والردود، ويمكن للمستخدمين أيضًا إضافة وسائط إلى منشوراتهم الأطول، حسب “عكاظ”.

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عرض مشاركات تصل إلى 4 آلاف حرف

كان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قال في ديسمبر 2022 إنه سيقوم بتحديث منصة “تويتر” لعرض المشاركات التي تصل إلى 4 آلاف حرف، والتي ستأخذ نفس “مساحة شاشة الجدول الزمني مثل التغريدات الأخرى، ولكنك ستتمكن من النقر للحصول على المزيد”.

وفي حال تم إقرار التغريدات المطولة، فإنها ستكون المرة الثانية التي يعمد فيها تويتر إلى إطالة التغريدات، الأولى كانت عام 2017 حيث تم زيادة الأحرف من 140 إلى 280 حرفًا، وكان الرقم 140 مرتبطًا بطول الرسالة النصية.

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