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بعد هزات أرضية.. مدينة إيطالية تغلق المدارس ومؤسساتها الحكومية
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بعد هزات أرضية.. مدينة إيطالية تغلق المدارس ومؤسساتها الحكومية

بعد هزات أرضية.. مدينة إيطالية تغلق المدارس ومؤسساتها الحكومية

بعد هزات أرضية.. مدينة إيطالية تغلق المدارس ومؤسساتها الحكومية
٠٨:١٧:٠١ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت مدينة سيينا الإيطالية، اليوم الخميس، إغلاق المدارس والجامعات والمتاحف والمؤسسات الحكومية كإجراء احترازي بعدما شهدت سلسة هزات أرضية خفيفة، في وقت تخيم أخبار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا على اهتمام العالم.

وتفصيلاً، أوضح المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين حدوث حوالي 20 هزة تراوحت قوتها بين 2 و2,8 درجة ليل الأربعاء الخميس، بعد هزة أقوى بلغت 3,5 درجات الأربعاء قرابة الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي.

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مناطق معرضة للزلازل

وأكدت بلدية المدينة في بيان: “يجري فحص المباني البلدية ولكن في هذه المرحلة لم يتم رصد أي خطر”، مؤكدة أن السلطات المحلية تعتزم “إغلاق المرافق الرياضية وقاعات الرياضة وكل المكاتب البلدية”، وفق “فرانس برس”.

يذكر أن مدينة سيينا الواقعة في جنوب توسكانة، تعد وجهة سياحية وتشتهر بتراثها التاريخي، وبسباق خيول تتنافس فيه أحياء المدينة مرتين في السنة، في 2 يوليو و 16 أغسطس، ويسمّى باليو، كما أن الوسط التاريخي للمدينة مدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

ويوضح الخبراء أن معظم مناطق إيطاليا معرضة للزلازل إذ تقع البلاد على الصفيحة الأوروبية الآسيوية والصفيحة الإفريقية التي تدفعها نحو البلقان شمالا.

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إيطاليا الزلزال زلزال زلزال تركيا

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