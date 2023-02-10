“حصاد الأسبوع الاقتصادي”.. خطوات استثمارية واسعة في “ليب 23” ومؤتمر “الزكاة”

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استضافت المملكة خلال الأسبوع الجاري، مؤتمر “ليب 23” وكذلك انعقاد مؤتمر الزكاة والضريبة، اللذان شهدا اتفاقات اقتصادية واستثمارية واسعة بين المشاركين من داخل المملكة وخارجها.

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

واستضاف مؤتمر ليب 23 في نسخته الثانية أكثر من 700 متحدث من أنحاء العالم عبر 7 منصات مختلفة صممت لتشمل كافة الاهتمامات التقنية والابتكارية والاستثمارية تجمع قادة الفكر والرأي من الشركات التقنية ومجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

كما جرى الإعلان عن برامج تمويلية في المجال الرقمي بقيمة 580 مليون دولار، إضافة إلى إطلاق مركز للبيانات وأكاديميتين لتنمية مهارات المواهب التقنية وتزويدهم بأدوات المستقبل

مؤتمر الزكاة والضريبة

شهد مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، الذي انطلق، تحت شعار “منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن”، توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومجموعة من الجهات المُمثلة للقطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي.

وشملت الاتفاقات عددًا من المجالات المرتبطة بأعمالها ومهامها؛ بهدف تعزيز التعاون والتنسيق والارتقاء بخدماتها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مكافحة اقتصاد الظل

وفي السياق ذاته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ” أن مكافحة اقتصاد الظل ستسهم في تجاوز مختلف التحديات الاقتصادية، مبيناً أن معالجة اقتصاد الظل ستزيد من جاذبية الاقتصاد، وسيكون لها أثر واضح على المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات، وتحسين البيئة التنافسية، بالإضافة إلى تنظيم بيئة العمل.

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اقتصاد المملكة الأعلى نموا:

وكانت تقارير عالمية، بينها ما أصدرته وكالة بلومبيرج، كشفت في وقت سابق، أن اقتصاد المملكة يعد الأسرع نموا في العالم منذ عام 2021.

وبحسب تقارير اقتصادية فإن اقتصاد المملكة بات الأعلى نموا في العالم بعد تجاوزه نسبة نمو بلغت 8.7 % كمعدل نمو الناتج المحلي الحقيقي.

وفي التفاصيل فقد حقق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة النفطية 15.4 % وذلك خلال عام 2022.

مضاعفة الاستثمار الصناعي

وأوضح المهندس أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تستهدف زيادة عدد المصانع بنسبة 50% خلال الخمسة أعوام المقبلة، وكذلك الوصول بحجم الاستثمارات الصناعية الإضافية إلى 1.4 تريليون ريال.

4 آلاف مصنع متقدم وخلال تدشين منصة “صناعي”، ضمن أعمال مؤتمر “ليب 23” التقني المقام في الرياض، قال الزامل إن حزمة مصانع المستقبل عبر المنصة، تهدف لتحويل 4000 مصنع إلى متقدمة تشغيليا وتقنيا، حسب “الاقتصادية”.

وبيّن أنها تركز على مسارين: الأول يستهدف الجديدة بحيث يتم تصميمها وإنشاؤها وفق معايير عالية، والثاني يستهدف القائمـة بتحويلها إلى مصانع تتبنى تطبيق المعايير والتقنيات المتقدمة.

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تعزيز الاستقرار المالي

وفي خطوة لتعزيز الاستقرار المالي في المملكة، أعلن البنك المركزي “ساما”، الترخيص لأول فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة، التي تختص بممارسة نشاط التأمين الصحي.

التعليم المهني لحديثي التخرج

وفي سياق مواز، أعلن “ساما” عن برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج (PLP) بنسخته الثالثة، الذي يأتي استمرارًا للجهود المقدمة من البنك المركزي للإسهام في دعم صناعة الخدمات المالية في المملكة.

ويستهدف البرنامج في هذه النسخة إعداد وتأهيل وتدريب 38 متدربًا ومتدربةً من خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير.

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التحكم في أسعار النفط

وشهد مطلع الأسبوع الجاري افتتاح المؤتمر العالمي الـ44 لاقتصاديات الطاقة في الرياض، وخلاله، أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه لا صحة للأقاويل بأن تحالف أوبك+ أو أن منظمة أوبك نفسها يتحكمان في أسعار النفط.

وأضاف وزير الطاقة، خلال افتتاح المؤتمر العالمي الـ44 لاقتصاديات الطاقة في الرياض، أن المملكة ملتزمة أمام العالم بإثبات جديتها في خفض الانبعاثات الكربونية.

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