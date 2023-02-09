هل اليابان ستكون التالي لزلزال تركيا.. تصرفات غريبة للطيور؟

تواصل- فريق التحرير

ظواهر غريبة بدأت تنتشر في عدد من الدول والتي حيّرت العلماء خاصة ما تقوم به الحيوانات والطيور.

فيديو جديد وثق تجمع غير مسبوق لأسراب من الطيور في اليابان، والتي تعتبر مركزا نشطا للزالزل المدمرة.

ويظهر الفيديو أسراب الطيور وهي تتجمع في ساحات واسعة وفوق المنازل مع صدور اصوات رهيبة أثناء طيرانها ووقوفها على الأرض.

طيور قبل زلزال تركيا

من المعروف أن الحيوانات تتصرف منذ آلاف السنين بطريقة غير تقليدية عادة تنذر الناس على ما يبدو بوجود خطر وشيك في الفترة التي تسبق مباشرة وقوع الزلازل والكوارث الطبيعية.

هذا ما بدت عليه الطيور قبيل الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا، حيث تخلت عن هدوئها المعتاد في جنبات الليل، وبدا عليها اضطراب واضح في تصرفاتها فيما كما لو كانت تخشى من حدوث شيء ما، كما وثق مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

تساؤلات:

يأتي هذا بعد تساؤلات كثيرة أثارها ظهور عدد من الدلافين إلى الشواطيء مع ظهور سلاحف أيضا في عدد من الدول.

التساؤلات جاءات بعد وقوع ظاهرة نادرة قبل أسابيع من زلزال تركيا المدمر، والتي أظهرت دوران للأغنام والبط ففي عدد من الدول ايضا منها الصين والأردن.

ظهور الدلافين:

وحول هذه الظاهرة يقول الباحث والأكاديمي سام يوسف :” هذه هى تصرفات الأسماك والحيوانات والطيور قبل حدوث حدث عظيم كما ذكرت من قبل وعارضنى الكثيرين مثل دوران الحيوانات فى دوائر بدون أي سبب ظاهر”.

وكان حساب كنوز عمان قد نشر مقطع فيديو لخروج مجموعة من الدلافين إلى الشاطيء جنوب سلطنة عمان في محافظة ظفار “حاسك – ولاية سدح”.

وقد حاول الشباب ومجموعة من الصيادين إرجاع بعضها إلى البحر ولكنها تصر بالخروج إلى الشاطيء.

من جانبها تعاملت المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار مع بلاغ يفيد بجنوح ثمانية دلافين من نوع ريسو جرفتها الأمواج إلى شاطيء ولاية حاسك.

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جرى خلاله إنقاذ سبعة منها وهي بصحة جيدة، فيما تم تسجيل نفوق الدولفين الثامن، وتم أخذ عينات وقياسات له لإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية.

كما نشر عدد من رواد تويتر واقعة نادرة أخرى وهي ” خروج السلاحف في سواحل الجزائر”.