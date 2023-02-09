المرور يوضح الوزن المطلوب لإصدار رخصة نقل ثقيل

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حددت الإدارة العامة للمرور الوزن المطلوب لإصدار رخص القيادة لمركبات النقل الثقيل.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد قال فيه: “السلام عليكم لدي سواق (وايت) هل الرخصة المطلوبة رخصة عمومي؟”.

وأجابت الإدارة العامة للمرور، بقولها: “وعليكم السلام، جميع مركبات النقل العام والخاص التي يزيد وزنها الإجمالي على (3500 كجم) يلزم رخصة قيادة نقل ثقيل”.

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خدمة تجديد الرخص

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، أن خدمة تجديد الرخص عبر أبشر للسيارات الخصوصي فقط وليس لسيارات النقل.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد قال فيه : “قمت بتسديد رسوم الرخص والفحص الطبي ولم أتمكن من تجديد إلا رخصة واحدة، رخصة سيارة خصوصي، عن طريق أبشر كيف يمكن لي تجديد الرخص المتبقية رخصه نقل ثقيل ورخصه مركبات وأشغال عامة”؟

وأجاب المرور السعودي بقوله “مرحباً بك، خدمة تجديد الرخص عبر أبشر للخصوصي فقط، تفضل بمراجعة أقرب قسم رخص قيادة لخدمتك. يسعدنا تواصلك”.

غرامة تجاوز الوزن

وقال المرور ، إن تجاوز محطة وزن الشاحنات يعرض لمخالفة قد تصل إلى 100 ألف ريال.

وأضاف على حسابه بـ”تويتر”، إن ارتكاب مخالفة تجاوز محطات الوزن عقوبته 5 آلاف ريال تتضاعف في حال التكرار بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.

وأشار إلى أن هناك كاميرات لرصد الشاحنة بين مدخل ومخرج محطة الوزن.

وعليكم السلام، جميع مركبات النقل العام والخاص التي يزيد وزنها الإجمالي على(3500 كجم ) يلزم رخصة قيادة نقل ثقيل. سعدنا بتواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) February 7, 2023

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