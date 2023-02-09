الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
باحث فلكي يوضح حقيقة اصطدام نيزك بالأرض وظهوره بالرياض
وزارة الدفاع تعلن فتح باب التوظيف على بند التشغيل وسلم الموظفين العام
بعد هزة أرضية.. هبوط مفاجيء لمقبرة يثير الذعر بدولة عربية
السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال لهذه الجريمة
“وما تخفي صدورهم أكبر”.. كاهن هندوسي يهدد ويعترف بقتل 80 مسلما
الموارد البشرية: 3 خطوات للاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

باحث فلكي يوضح حقيقة اصطدام نيزك بالأرض وظهوره بالرياض

باحث فلكي يوضح حقيقة اصطدام نيزك بالأرض وظهوره بالرياض

باحث فلكي يوضح حقيقة اصطدام نيزك بالأرض وظهوره بالرياض
٠٨:٠٦:٤٤ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الباحث الفلكي ملهم هندي، حقيقة ما تردد من أقاويل حول نيزك ضرب الأرض، وظهر في سماء الرياض، وأنه قد يسبب دمارا على كوكب الأرض.

احترق في الغلاف الجوي

وقال هندي إن المقطع المتداول الذي تم تصويره في الدوادمي من “داش كام”، يظهر أن اتجاه الجرم وهيئته تؤكد أنه نيزك احترق في الغلاف الجوي للأرض قبل وصوله لسطحها، ويسمى علميا بـ”الكرة النارية”، حسب “اليوم”.

اقرأ أيضا:

خبير طقس يكشف سر ظهور نور قوي لـ “نيزك أو شهاب” بمحافظات الرياض

غبار أو قطع ضغيرة

وأشار الباحث الفلكي إلى أنه لا صحة لما تردد حول أن النيزك قد يسبب دمارًا كبيرًا في حالة ما إذا اصطدم بالأرض، وشرح أن: “النيزك عبارة عن صخور فضائية يكون حجمها قريب من حجم كرة القدم.

وعندما تدخل الغلاف الجوي ونتيجة السرعة الهائلة؛ يؤدي الاحتكاك بالهواء لرفع درجة الصخرة واحتراقها قبل وصولها للأرض، وعادة يصل للأرض الغبار أو قطع صغيرة جدا من هذه النيازك”.

نور ساطع من جسم غريب

وكان مغردون من محافظات الدوادمي وعفيف وظلم بمنطقة الرياض، تداولوا اليوم صورًا لجسم غريب صدر عنه نورًا ساطعًا وبروقًا مخيفة، وسط أجواء شتوية شديدة البرودة وانخفاض درجات الحرارة.

وقال خبير الأرصاد عبد العزيز الحصين في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”: “ظهر نور قوي لنيزك أو شهاب جهة نجد، وقيل إنهم شعروا بهزة وسماع دوي صوت سقوطه حسب المغردين هناك.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار الرياض أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم سماء الرياض ملهم هندي نيزك الدوادمي نيزك يصطدم بالأرض

مواد ذات صلة

المزيد
«تواصل» توضح حقيقة كشف طالبتين أردنيتين لمخطط الانقلاب بتركيا (فيديو)

«تواصل» توضح حقيقة كشف طالبتين أردنيتين لمخطط الانقلاب بتركيا (فيديو)

١٠:٠٣ م، الأثنين، ١٨ يوليو ٢٠١٦
بالصور.. استمرار مناورات «الدرع الأزرق1» الجوية بين المملكة والسودان

بالصور.. استمرار مناورات «الدرع الأزرق1» الجوية بين المملكة والسودان

٠٨:٢٤ م، الثلاثاء، ٠٤ أبريل ٢٠١٧
قوة تدخل سريع لمشاة البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط

قوة تدخل سريع لمشاة البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط

١٠:٢٣ ص، الأربعاء، ٠١ أكتوبر ٢٠١٤
آبل تعتزم إطلاق آيفون 6سي منتصف العام المقبل

آبل تعتزم إطلاق آيفون 6سي منتصف العام المقبل

٠٦:٤٤ م، الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *