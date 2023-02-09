باحث فلكي يوضح حقيقة اصطدام نيزك بالأرض وظهوره بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الباحث الفلكي ملهم هندي، حقيقة ما تردد من أقاويل حول نيزك ضرب الأرض، وظهر في سماء الرياض، وأنه قد يسبب دمارا على كوكب الأرض.

احترق في الغلاف الجوي

وقال هندي إن المقطع المتداول الذي تم تصويره في الدوادمي من “داش كام”، يظهر أن اتجاه الجرم وهيئته تؤكد أنه نيزك احترق في الغلاف الجوي للأرض قبل وصوله لسطحها، ويسمى علميا بـ”الكرة النارية”، حسب “اليوم”.

اقرأ أيضا:

خبير طقس يكشف سر ظهور نور قوي لـ “نيزك أو شهاب” بمحافظات الرياض

غبار أو قطع ضغيرة

وأشار الباحث الفلكي إلى أنه لا صحة لما تردد حول أن النيزك قد يسبب دمارًا كبيرًا في حالة ما إذا اصطدم بالأرض، وشرح أن: “النيزك عبارة عن صخور فضائية يكون حجمها قريب من حجم كرة القدم.

وعندما تدخل الغلاف الجوي ونتيجة السرعة الهائلة؛ يؤدي الاحتكاك بالهواء لرفع درجة الصخرة واحتراقها قبل وصولها للأرض، وعادة يصل للأرض الغبار أو قطع صغيرة جدا من هذه النيازك”.

نور ساطع من جسم غريب

وكان مغردون من محافظات الدوادمي وعفيف وظلم بمنطقة الرياض، تداولوا اليوم صورًا لجسم غريب صدر عنه نورًا ساطعًا وبروقًا مخيفة، وسط أجواء شتوية شديدة البرودة وانخفاض درجات الحرارة.

وقال خبير الأرصاد عبد العزيز الحصين في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”: “ظهر نور قوي لنيزك أو شهاب جهة نجد، وقيل إنهم شعروا بهزة وسماع دوي صوت سقوطه حسب المغردين هناك.