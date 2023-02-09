الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
وزارة الدفاع تعلن فتح باب التوظيف على بند التشغيل وسلم الموظفين العام
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وزارة الدفاع تعلن فتح باب التوظيف على بند التشغيل وسلم الموظفين العام

وزارة الدفاع تعلن فتح باب التوظيف على بند التشغيل وسلم الموظفين العام

وزارة الدفاع تعلن فتح باب التوظيف على بند التشغيل وسلم الموظفين العام
٠٧:١٦:٤٩ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن وزارة الدفاع (الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات) عن فتح باب التوظيف في عدد من مناطق المملكة على بند التشغيل وسلم الموظفين العام المستثناه من المسابقة.

المسميات الوظيفية:

مراقب مخزون (وظائف متعددة)
– أمين مستودع (وظائف متعددة)
– أمين مستودع فني (وظائف متعددة)

أماكن العمل:

عدد من المناطق في المملكة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الأحد القادم 1444/7/21هـ ويستمر لمدة (3 أيام) حتى الثلاثاء الموافق 1444/7/23هـ عبر إرسال السيرة اذاتية إلى البريد الإلكتروني: job.ws@mod.gov.sa

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قوة الصواريخ الاستراتيجية

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية عن طرح (129) وظيفة على برنامج المساندة الفنية.

ومؤخرًا، أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب (الكليات العسكرية) ولجنة (قبول الجامعيين) عن إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول في الكليات العسكرية اعتباراً من يوم الأحد 1444/04/19هـ الموافق 2022/11/13م والتقيد بالتعليمات الموضحة أدناه.

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