وزارة الدفاع تعلن فتح باب التوظيف على بند التشغيل وسلم الموظفين العام

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تعلن وزارة الدفاع (الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات) عن فتح باب التوظيف في عدد من مناطق المملكة على بند التشغيل وسلم الموظفين العام المستثناه من المسابقة.



المسميات الوظيفية:

– مراقب مخزون (وظائف متعددة)

– أمين مستودع (وظائف متعددة)

– أمين مستودع فني (وظائف متعددة)

أماكن العمل:

عدد من المناطق في المملكة.



طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الأحد القادم 1444/7/21هـ ويستمر لمدة (3 أيام) حتى الثلاثاء الموافق 1444/7/23هـ عبر إرسال السيرة اذاتية إلى البريد الإلكتروني: job.ws@mod.gov.sa

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