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بوجه قبيح.. أول ظهور لسلمان رشدي بعد الاعتداء عليه عقب إساءته للنبي ﷺ
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بوجه قبيح.. أول ظهور لسلمان رشدي بعد الاعتداء عليه عقب إساءته للنبي ﷺ

بوجه قبيح.. أول ظهور لسلمان رشدي بعد الاعتداء عليه عقب إساءته للنبي ﷺ

بوجه قبيح.. أول ظهور لسلمان رشدي بعد الاعتداء عليه عقب إساءته للنبي ﷺ
٠٨:١٤:٥٢ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول حساب بريطانيا بالعربي أول ظهور للكاتب البريطاني سلمان رشدي مؤلف كتاب آيات شيطانية بعد الهجوم عليه خلال إلقاء خطاب في أمريكا.

وظهر رشدي وهو يرتدي نظارة تخفي إحدى عينيه بعد إصابته إثر هجوم عليه خلال محاضرة في نيويورك.

وفي وقت سابق تعرض قبل قليل، الكاتب المثير للجدل سلمان رشدي، لهجوم قبيل إلقائه محاضرة في مدينة نيويورك.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن الكاتب سلمان رشدي تعرض لهجوم على المسرح قبيل إلقائه كلمة في مناسبة أدبية في نيويورك، مؤكدة أنه لا أنباء عن الوضع الصحي لسلمان رشدي بعد تعرضه لهجوم.

وأكدت أن الكاتب سلمان رشدي سقط على خشبة المسرح بعد تعرضه للهجوم، وأنه تم اعتقال المشتبه به بطعن رشدي في نيويورك.
وأكد منظمو الفعالية حينها أنه تم نقل الكاتب سلمان رشدي لتلقي العلاج بعد تعرضه لاعتداء في نيويورك، حسب “العربية”.
يأتي هذا في الوقت الذي قدمت فيه إيران، جائزة بنحو 3 ملايين دولار لمن يقتل الكاتب البريطاني سلمان رشدي.

15 طعنة:

وكشف وكيل أعمال الكاتب سلمان رشدي، أنه خضع لعملية جراحية، مشيرًا إلى أنه تعرض لنحو 15 طعنة إحداها في الرقبة.

وأوضح أنه بعد تعرضه لاعتداء بواسطة آلة حادة في نيويورك، تم نقل سلمان رشدي عبر طائرة مروحية للمستشفى لتلقي العلاج.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة نقل سلمان رشدي بمروحية لتلقي العلاج بعد الاعتداء عليه.

فيما أعلنت حاكمة ولاية نيويورك، حينها أن سلمان رشدي على قيد الحياة ويتلقى العناية التي يحتاجها، مؤكدة أن أحد رجال الشرطة أنقذ حياة رشدي أثناء تعرضه للاعتداء.

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