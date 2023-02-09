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بعد هزة أرضية.. هبوط مفاجيء لمقبرة يثير الذعر بدولة عربية
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بعد هزة أرضية.. هبوط مفاجيء لمقبرة يثير الذعر بدولة عربية

بعد هزة أرضية.. هبوط مفاجيء لمقبرة يثير الذعر بدولة عربية

بعد هزة أرضية.. هبوط مفاجيء لمقبرة يثير الذعر بدولة عربية
٠٧:١٥:١٠ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

سادت حالة من الذعر في الأردن، عقب إعلان بلدية اربد الكبرى أنه نتيجة لكثافة الهطول المطري خلال الأيام الماضية، حدث هبوط في جزء بسيط داخل مقبرة اربد القديمة “مقبرة ظهر التل”.

وأوضحت البلدية أنه تبين وجود بئر قديم جداً أسفل المنطقة، حيث قامت البلدية بطمر البئر بالخرسانة وذلك لصعوبة الطمر لبعد موقع الهبوط عن الشارع العام واستحالة دخول الآليات اليه وبهدف الحفاظ على حرمة القبور.

كما ستقوم باستكمال إعادة الأوضاع بعد جفاف الخرسانة لتتمكن من ترميم بعض القبور المجاورة لمنطقة الهبوط، وبإشراف كامل من مديرية اوقاف محافظة اربد.

هزة أرضية:

وكان مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان، قد أعلن أمس أن المرصد سجل فجر الأربعاء، هزة أرضية شمال نابلس.

وأضاف سويدان، أن الهزة بلغت قوتها 4.4 على مقياس ريختر بعمق 10 كم، مشيرا إلى أن الزلزال يبعد 67 كم عن عمان.

فيما أفادت وكالة “سانا” مساء أمس الأربعاء بوقوع هزة أرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية وحمص.

بينما ذكرت وسائل إعلام لبنانية إلى وقوع هزة ارتدادية جديدة شعر بها سكان لبنان في مناطق مختلفة من البلاد.

 

 

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الأردن زلزال تركيا مقبرة هبوط مفاجئ هزة أرضية

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