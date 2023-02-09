السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال لهذه الجريمة

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أوضحت النيابة العامة أن خدمات الأرصاد الجوية السيادية ذات العلاقة بالأمن الوطني تقتصر فقط على الجهة المختصة بذلك، وأي نشاط يخل بهذا الشأن يقرر عقوبات مشددة بحق مرتكبها، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

عقوبات مشددة

وأشارت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إلى أن العقوبات لهذه الجرائم تصل إلى السجن ١٠ سنوات وغرامة ٢ مليوني ريال.

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توضيح خدمات الأرصاد

وأوردت النيابة أنه لأغراض تطبيق نظام الأرصاد، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

الأرصاد الجوية:

عملية الرصد أو المراقبة أو التنبؤ بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية المؤثرة في حالة الغلاف الجوي.

خدمات الأرصاد الجوية السيادية:

أنشطة ونواتج ومعلومات عن الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني.

وشددت على أنه يُقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز وتصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات.

5 عقوبات

وحذرت النيابة من أن المخالفين قد يتعرضون إلى العقوبات التالية:

1- السجن مدة تصل إلى (عشر) سنوات.

2- غرامة تصل إلى 2 مليون ريال.

3- غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة.

4- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حال تكرار للواقعة.

5- مصادرة المضبوطات محل االجريمة.