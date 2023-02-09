الموارد البشرية: 3 خطوات للاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك في رد من الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين”: على سؤال مغردة قالت فيه “السلام عليكم قدمت على الضمان ومكتوب لم يتم الدراسة .. ما السبب؟”.

وأجابت الموارد البشرية بقولها: “وعليكم السلام ، أهلا بك يمكنك الإطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال الخطوات التالية:

– أيقونة برامج الدعم الخاصة بك

– اختيار برنامج (الضمان الاجتماعي)

– أو الدخول عبر المنصة من خلال زيارة الرابط التالي: (اضغط هنا)

الموارد البشرية

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تقدير الاستحقاق

وفي وقت سابق، كشف برنامج التأهيل الشمال للضمان الاجتماعي المطور، أن تقدير الاستحقاق أمر أساسي في نظام الضمان الاجتماعي.

وأوضح أن تقدير الاستحقاق هو من يحد هل الشخص مستحق للدعم أو لا، وذلك من خلال معرفة الدخل المكتسب والغير مكتسب:

* الدخل المكتسب، هو الدخل الذي يحصل عليه الفرد المستقل أو الأسرة نتيجة جهد يتم بذله، مثل العمل أو النشاط التجاري.

* الدخل غير المكتسب، هو الدخل المستمد من مصادر مثل، الممتلكات وعوائدها والإعانات الاجتماعية والحكومة التي يحصل عليه الفرد المستقل أو الأسرة بدون جهد.

أيقونة الشكوى المالية

في الوقت نفسه، أوضح الضمان الاجتماعي أن أيقونة الشكوى المالية لا يتم تفعيلها إلا بعد إيداع الدفعة، مبينًا أنه لن يتم تفعيل أيقونة الشكوى المالية لا يتم تفعيلها إلا بعد إيداع الدفعة ولمدة 30 يوم من إيداع الدفعة، أما إذا كانت دفعة قديمة فلا تظهر الأيقونة لان المدة المسموح بها قد انتهت.

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