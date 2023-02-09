ضربة موجعة لإيران.. عقوبات أمريكية تطال 9 شركات

تواصل- فريق التحرير

وجهت الولايات المتحدة ضربة جديدة لإيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، في إخطار على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة متعلقة بإيران، طالت عدة شركات.

9 شركات:

وبحسب بيان الوزارة فإن حزمة العقوبات الجديدة تستهدف 9 شركات، من بينها شركات للبتروكيماويات في إيران وسنغافورة وماليزيا.

عقوبات سابقة:

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الجمعة، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مجلس إدارة شركة “بارافار بارس” الإيرانية لصناعة الطائرات المسيرة.

وتابعت : “إن روسيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا”.

وأوضحت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة حدد ثمانية من كبار المسؤولين التنفيذيين في “بارافار بارس” لاستهدافهم بالعقوبات.

10 مؤسسات إيرانية:

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها على الإنترنت أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة تتعلق بإيران ، والتي استهدفت عشرة أفراد ومؤسسات.

وقالت الوزارة إن “العقوبات فرضت على المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، ومسؤولين إيرانيين كبار على صلة بقمع الاحتجاجات”.

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