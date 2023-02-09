الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“الغذاء والدواء”: فرض عقوبات على 15 منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية
النيابة العامة تدعو المرشحين على وظائفها لإجراء المقابلة الشخصية
دمار ودرجة حرارة تحت الصفر.. إنقاذ طفلة بعد 3 أيام من تحت الأنقاض (فيديو)
هذه المرة من سلطنة عمان.. دلافين وسلاحف تخرج للشواطيء فهل تتذكرون دوران الأغنام قبل زلزال تركيا؟
التأمينات الاجتماعية: التأمين الطبي لا يدخل ضمن اختصاصنا
وزير الحج يعلن أعداد الحجاج العراقيين هذ العام

الرئيسية

 /

محليات

 /

“الغذاء والدواء”: فرض عقوبات على 15 منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

“الغذاء والدواء”: فرض عقوبات على 15 منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

“الغذاء والدواء”: فرض عقوبات على 15 منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية
٠٦:١٥:٤١ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء عقوبات على 15 منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية منها عدم الالتزام بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة خلال شهر يناير الماضي .

6 منشآت مخالفة

وأوضحت “الغذاء والدواء” أنها رصدت (6) منشآت لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، و (3) منشآت لم تبلغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، و (6) منشآت لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد .

مخزون دائم

ويُلزِم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ “الهيئة” في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص .

اقرأ أيضا

“الغذاء والدواء” تكشف حقيقة احتواء مستحضر تجميل شهير على مواد مسرطنة

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم الغذاء والدواء رصد مخالفات مستحضرات تجميل

مواد ذات صلة

المزيد
قائد بـ«الأمن العام» ينصح بتجنب استخدام تطبيقات الخرائط في منى

قائد بـ«الأمن العام» ينصح بتجنب استخدام تطبيقات الخرائط في منى

٠٢:٥٨ م، الأربعاء، ١٥ أغسطس ٢٠١٨
«العمل» تتوعد المنشآت المتأخرة في صرف الرواتب لـ3 أشهر بإيقاف جميع الخدمات

«العمل» تتوعد المنشآت المتأخرة في صرف الرواتب لـ3 أشهر بإيقاف جميع الخدمات

١٢:٥٢ م، الخميس، ١٩ ديسمبر ٢٠١٩
ضبط المتورط في واقعة التحرش بفتاة داخل أحد أسواق وادي الدواسر

ضبط المتورط في واقعة التحرش بفتاة داخل أحد أسواق وادي الدواسر

٠١:٢١ م، الثلاثاء، ٠٤ فبراير ٢٠٢٠
بالفيديو.. حريق هائل يلتهم «مستودعًا خيريًّا» بالمجمعة

بالفيديو.. حريق هائل يلتهم «مستودعًا خيريًّا» بالمجمعة

١٠:٥١ ص، الأربعاء، ٢٨ مارس ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *