“وما تخفي صدورهم أكبر”.. كاهن هندوسي يهدد ويعترف بقتل 80 مسلما

تواصل – فريق التحرير:

تستمر جرائم الهندوس المتطرفين بحق المسلمسن في الهند ومناطقها الحدودية، وتتجلى العنصرية والحقد الهندوسي على المسلمين كما بيّن القرآن الكريم : “قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر”.

اعترف بقتل العشرات

وظهر كاهن هندوسي متطرف في مقطع فيديو تداولته حسابات عبر “تويتر”، يهدد المسلمين وقال: “أبلغ من العمر 83 عامًا، لقد قتلت 80 شخصًا، ولن أموت قبل أن أعيش قرنا”.

وسابقا، وثقت عشرات الفيديوهات جرائم عنصرية يمارسها الهندوس، مدهومين من الحزب الحاكم في الهند وقياداته، تجاه المسلمن، شملت الضرب والقتل وغيرها من الجرائم.

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أسلحة بيضاء وعصي

قام الهندوس، في ولاية بيهار، في وقت سابق بتخريب ممتلكات ومتاجر المسلمين تحت سمع وأنظار الشرطة الهندوسية.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة كبيرة من الهندوس، وقد أمسكوا في أيديهم أسلحة بيضاء، وعصي وقاموا بتخريب ممتلكات المسلمين في بعض المناطق في ولاية بيهار.

وقبل شهور قليلة؛ قامت قوات الأمن الهندية في ولاية أوتار براديش الهندية بهدم منازل مسلمين تتهمهم السلطات بإثارة الأحداث التي جاءت عقب تصريحات لمسؤولين في الحزب الحاكم أساؤوا بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم.