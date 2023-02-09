دمار ودرجة حرارة تحت الصفر.. إنقاذ طفلة بعد 3 أيام من تحت الأنقاض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

توالت المقاطع المصورة التي تظهر معاناة الشعبين السوري والتركي في مناطق وقوع الزلزال، واستمرار عمليات البحث والإنقاذ لإخراج الناجين.

موجة من الطقس البارد

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر “تويتر”، إنقاذ طفلة لم يتجاوز عمرها عامين إلى 3 أعوام، من إحدى المناطق المنكوبة، بعد أن ظلت 3 أيام تحت الأنقاض والركام.

وفي ظل طقس شديد البرودة، وأمطار ودرجة حرارة تحت الصفر، بقيت الطفلة على قيد الحياة، حتى عثرت عليها فرق الإنقاذ والبحث.

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بين أسياخ حديدية

ونجحت فرق البحث السورية، في وقت سابق، في إنقاذ طفل من بين أنقاض الزلزال المدمر الذي أصاب أجزاء واسعة من سوريا.