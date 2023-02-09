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دمار ودرجة حرارة تحت الصفر.. إنقاذ طفلة بعد 3 أيام من تحت الأنقاض (فيديو)
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دمار ودرجة حرارة تحت الصفر.. إنقاذ طفلة بعد 3 أيام من تحت الأنقاض (فيديو)

دمار ودرجة حرارة تحت الصفر.. إنقاذ طفلة بعد 3 أيام من تحت الأنقاض (فيديو)

دمار ودرجة حرارة تحت الصفر.. إنقاذ طفلة بعد 3 أيام من تحت الأنقاض (فيديو)
٠٦:٠٤:٣٢ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توالت المقاطع المصورة التي تظهر معاناة الشعبين السوري والتركي في مناطق وقوع الزلزال، واستمرار عمليات البحث والإنقاذ لإخراج الناجين.

موجة من الطقس البارد

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر “تويتر”، إنقاذ طفلة لم يتجاوز عمرها عامين إلى 3 أعوام، من إحدى المناطق المنكوبة، بعد أن ظلت 3 أيام تحت الأنقاض والركام.

وفي ظل طقس شديد البرودة، وأمطار ودرجة حرارة تحت الصفر، بقيت الطفلة على قيد الحياة، حتى عثرت عليها فرق الإنقاذ والبحث.

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بين أسياخ حديدية 

ونجحت فرق البحث السورية، في وقت سابق، في إنقاذ طفل من بين أنقاض الزلزال المدمر الذي أصاب أجزاء واسعة من سوريا.

وأظهر مقطع فيديو يوثق طريق إنقاذ الطفل الذي لا يتجاوز عمره 6 سنوات، إذ تمكنت فرق الإنقاذ من استخراجه بصعوبة شديدة من بين أسياخ حديدية برزت إثر انهيار المنازل والمباني.

أمي وإخوتي

وكان الطفل بحالة صدمة، وسأله المنقذون إذا كان يتواجد أحد آخر بالداخل، فاحاب بصوت مرتجف “إخواني وأمي بس ماتوا”، واستقبله المسعفون لفحص حالته.

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