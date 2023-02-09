التأمينات الاجتماعية: التأمين الطبي لا يدخل ضمن اختصاصنا

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن التأمين الطبي خارج نطاق اختصاصها وعملها، مؤكدة أنه يلزم العميل التواصل مع وزارة الموارد البشرية فيما يتعلق بالتأمين الطبي.

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن إصدار التأمين الطبي للموظف بعد مباشرة العمل.

اختصاص التأمين الطبي

وقالت التأمينات “وعليكم السلام، عزيزي العميل التأمين الطبي خارج اختصاص التأمينات الاجتماعية، علماً بأن حقوقك وواجباتك لدى صاحب العمل من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات “يمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية للاختصاص وإفادتك”.

وفي وقت سابق، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كيفية توزيع المعاش على الورثة والذي يختلف بحسب أعداد المستحقين.

وأوضحت خدمة العناية بالعملاء، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يتم توزيع المعاش بالكامل وبالتساوي على أفراد عائلة المشترك المستحقين إذا كانوا ثلاثة وأكثر. وأضافت: “إن المعاش يتم توزيعه بنسبة 75% إذا كان الورثة اثنين فقط، وبنسبة 50% إذا كان المستحق واحدًا فقط”.

حالات توزيع المعاش:

1- التوزيع بالتساوى بين الورثة الثلاثة أو أكثر

2- صرف 75% من المعاش إذا كان الورثة اثنين

3- 50 % من المعاش إذا كان المستحق واحد فقط

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