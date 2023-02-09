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هذه المرة من سلطنة عمان.. دلافين وسلاحف تخرج للشواطيء فهل تتذكرون دوران الأغنام قبل زلزال تركيا؟
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هذه المرة من سلطنة عمان.. دلافين وسلاحف تخرج للشواطيء فهل تتذكرون دوران الأغنام قبل زلزال تركيا؟

هذه المرة من سلطنة عمان.. دلافين وسلاحف تخرج للشواطيء فهل تتذكرون دوران الأغنام قبل زلزال تركيا؟

هذه المرة من سلطنة عمان.. دلافين وسلاحف تخرج للشواطيء فهل تتذكرون دوران الأغنام قبل زلزال تركيا؟
٠٥:٥٣:٢٥ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تساؤلات كثيرة أثارها ظهور عدد من الدلافين إلى الشواطيء مع ظهور سلاحف أيضا في عدد من الدول.

التساؤلات جاءت بعد وقوع ظاهرة نادرة قبل أسابيع من زلزال تركيا المدمر، والتي أظهرت دوران للأغنام والبط ففي عدد من الدول ايضا منها الصين والأردن.

ظهور الدلافين:

وحول هذه الظاهرة يقول الباحث والأكاديمي سام يوسف :” هذه هى تصرفات الأسماك والحيوانات والطيور قبل حدوث حدث عظيم كما ذكرت من قبل وعارضنى الكثيرين مثل دوران الحيوانات فى دوائر بدون أي سبب ظاهر”.
وكان حساب كنوز عمان قد نشر مقطع فيديو لخروج مجموعة من الدلافين إلى الشاطيء جنوب سلطنة عمان في محافظة ظفار “حاسك – ولاية سدح”.

تصر على الخروج

وقد حاول الشباب ومجموعة من الصيادين إرجاع بعضها إلى البحر ولكنها تصر بالخروج إلى الشاطيء.

من جانبها تعاملت المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار مع بلاغ يفيد بجنوح ثمانية دلافين من نوع ريسو جرفتها الأمواج إلى شاطيء ولاية حاسك.

ظاهرة دوران الاغنام

وقد جرى خلاله إنقاذ سبعة منها وهي بصحة جيدة، فيما تم تسجيل نفوق الدولفين الثامن، وتم أخذ عينات وقياسات له لإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية.
كما نشر عدد من رواد تويتر واقعة نادرة أخرى وهي ” خروج السلاحف في سواحل الجزائر”.

حيرة العلماء:

وفي وقت سابق وقبل وقوع زلزال تركيا بأسابيع وقعت ظاهرة نادرة حيرت العلماء وهي ظاهرة دوران البط والأغنام.

وقال الباحث والأكاديمي سام يوسف إنني عندما تكلمت عن ظاهرة دوران الحيوانات فى دوائر غامضة من أسابيع كان دوران الحيوانات أمرًا غير عادي، حيث كان تنبيه وتأكيد لحدوث كارثه الزلزال المدمر فى تركيا.

وأوضح أن الحيوانات أول من يشعر بالكوارث، منوها أن تصرفاتهم تتغير تماما ويبدلون سلوكهم المعتاد إلى سلوك آخر مختلف تماما كإصدار أصوات تحذير.

الصين أولا:

وبدأت الظاهرة في الصين أولا، حيث أظهر مقطع فيديو، قطيعًا من الأغنام يتجول بشكل غامض في دائرة لمدة 12 يومًا على التوالي في منطقة منغوليا شمالي الصين.

المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة من داخل إحدى المزارع يوثق السلوك الغريب لقطيع الأغنام الذي كان يتحرك طوال الوقت في اتجاه عقارب الساعة في دائرة شبه كاملة داخل مزرعة.

أغنام الأردن:

كما تفاعل رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو، يظهر قطيعا من الأغنام تدور في حركة جماعية متناغمة، والتقط الفيديو بمدينة الكرك بالأردن، وتداوله رواد تويتر على نطاق واسع.

دوران البط:

فيما أظهر مقطع فيديو قبل أسابيع ظاهرة حيرت العلماء خلال الآونة الأخيرة، ويبين الفيديو دوران سربا من البط يدور حول نفسه.
وحاز الفيديو على تفاعل واسع، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما تويتر، وبلغت عدد المشاهدات نحو مليون ونصف المليون مشاهدة، ولم تقدم أية جهة متخصصة تفسيرا واضحا للظاهرة.

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الكلمات الدلالية:
الخليج الدلافين تركيا اليوم زلزال تركيا سلطنة عمان

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