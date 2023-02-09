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وزير الحج يعلن أعداد الحجاج العراقيين هذ العام

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وزير الحج يعلن أعداد الحجاج العراقيين هذ العام

وزير الحج يعلن أعداد الحجاج العراقيين هذ العام

وزير الحج يعلن أعداد الحجاج العراقيين هذ العام
٠٥:٤٣:٣٧ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صرح وزير الحج والعمرة، د. توفيق الربيعة، أن حج هذا العام يشهد توافد نحو 33 ألف و600 حاج من دولة العراق، من بين قرابة مليوني حاج.

125 ألف معتمر وزائر عراقي

وأفاد الربيعة بأنه بإمكان العراقيين الاستفادة من منصة “نسك” للعمرة والزيارة، وهي  أول منصة رسمية تتيح للحجاج خيار التخطيط والحجز.

وقال وزير الحج والعمرة إن منفذ جديدة عرعر استقبل أكثر من 125 ألف معتمر وزائر عراقي خلال الفترة الماضية، حسب “الإخبارية”.

من ناحية أخرى، قال رئيس هيئة الحج بالعراق، إن التركيز يجري على التسهيلات للحجاج والمعتمرين في المنافذ البرية.

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وقال الربيعة: “تتشرف المملكة باستقبال وخدمة أكثر من مليوني حاج للعام 1444هـ / 2023 – بمشيئة الله ضمنهم 41,300 حاج من جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة”.

وأكد الوزير حرص المملكة على سلامة الحجاج وصحتهم، وتابع: “آلمنا أن أعداد الحجاج في فترة جائحة (كوفيد -(19) كانت محدودة، وأن الكثير ممن كانوا يريدون أداء فريضة الحج لم يتمكنوا من أدائها”.

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