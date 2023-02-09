خلال دقيقة.. تبرعات الحملة السعودية الشعبية تقفز من 118 مليوناً إلى 144 مليون ريال

تواصل – فريق التحرير:

قفزت تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا عبر منصة ساهم من 118 مليونا لتصل إلى 144 مليون ريال في أقل من دقيقة.

وانطلقت يوم أمس الأربعاء، الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا الاثنين، عبر منصة “ساهم”.

وتحت شعار “عطاؤكم يخفف عنهم “، كانت المملكة أول دولة في العالم تنظم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال.

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حملة تضامن عالمية

وخلال التضامن العالمي مع ضحايا الزلزال المدمر، كانت المملكة هي الدولة الأولى والوحيدة التي أعلنت عن تنظيم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، حيث أمر خادم الحرمين وولي العهد بتسيير جسر جوي لدعم تركيا وسوريا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزلزال قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الأوّلي المعلن.

زلزال مدمر في سوريا وتركيا

ووقع زلزال بلغت قوّته 7.7 درجات بمقياس ريختر في جنوبي تركيا فجر الاثنين الماضي، وأعقبه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة بمقياس ريختر.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

واعتُبر هذا أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ ذلك الذي حصل في 17 أغسطس 1999 وتسبب بمقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في إسطنبول.

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