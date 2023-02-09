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ارتكبوا هذا الأمر.. القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 17مخالفًا للنظام
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ارتكبوا هذا الأمر.. القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 17مخالفًا للنظام

ارتكبوا هذا الأمر.. القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 17مخالفًا للنظام

ارتكبوا هذا الأمر.. القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 17مخالفًا للنظام
٠٥:٠٩:٢٩ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنها تمكنت من القبض على17 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة.

ضبط 14 آلية تستخدم في نقل الرمال

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 14 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة.

القبض على 3 مواطنين و10 مقيمين

وأضاف أن الآليات المستخدمة يعمل عليها 3 مواطنين، و10 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

الأمن البيئي يضبط 70 مخالفًا لنظام البيئة

وقبل يومين، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 70 مخالفًا لنظام البيئة، 45 مواطنًا، و21 مقيمًا من الجنسية اليمنية، و4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 90 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

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