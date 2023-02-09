أصحاب فصيلة الدم هذه أكثر عرضة لخطر الموت بالسكتة الدماغية

تواصل – فريق التحرير:

كشف العلماء عن وجود علاقة بين فصيلة دم الشخص وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ووجد باحثون في الولايات المتحدة، أن أصحاب فصيلة الدم A أكثر عرضة بنسبة 16 في المائة للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين، وفقًا لدراسة نشرت في دورية “علم الأعصاب”.

وفي حين أن أصحاب فصيلتي الدم B و AB معرضون لتأثير ضئيل أو معدوم للإصابة بالسكتة الدماغية. أما الشباب الذين لديهم فصيلة الدم O هم أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 12 في المائة.

اقرأ أيضًا:

انتبه.. إذا كانت هذه فصيلة دمك فأنت مُعرّض لسكتة دماغية مبكرة

واستندت النتائج إلى تحليل أجري على 7 آلاف مريض بسكتة دماغية وما يقرب من 600 ألف شخص سليم من دراسات مختلفة، إذ أظهرت وجود صلة قوية بين فصيلة الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة.

قال طبيب الأعصاب ستيفن كيتنر، من جامعة ماريلاند وكبير مؤلفي الدراسة: “ما زلنا لا نعرف لماذا قد تنطوي فصيلة الدم A على مخاطر أكبر. لكن من المحتمل أن يكون له علاقة بعوامل تخثر الدم مثل الصفائح الدموية والخلايا التي تبطن الأوعية الدموية، بالإضافة إلى البروتينات المنتشرة الأخرى، وكلها تلعب دورًا في تكوين جلطات الدم”.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم (A) لديهم مخاطر أعلى قليلاً للإصابة بجلطات دموية في الساقين – المعروفة باسم تجلط الأوردة العميقة.

,وجدت دراسة أخرى أن الأشخاص أصحاب فصيلة لديهم AB كانوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا والوفاة منه.

اقرأ أيضًا:

«الدم الذهبي».. فصيلة دم لايمتلكها سوى 43 شخصًا بالعالم!

ما هي أنواع الدم؟

يتكون الدم من خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية في سائل يسمى البلازما.

يتم تحديد فصيلة الدم عن طريق الأجسام المضادة والمستضدات الموجودة في الدم.

هناك 4 فصائل دم رئيسية (أنواع الدم) – A و B و AB و O. يتم تحديد فصيلة الدم من خلال الجينات الوراثية. وهذه الأنواع إما أن تكون إيجابية أو سلبية، مما يعني أن هناك 8 فصائل دم.

أعراض السكتة الدماغية

والسكتة الدماغية هي نوبة دماغية تهدد الحياة، وتحدث عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ.

وتعد طريقة “فاست” – التي تعني الوجه والذراعين والكلام والوقت – أسهل طريقة لتذكر الأعراض الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية:

F = تدلى الوجه – إذا سقط جانب واحد من وجه الشخص أو خدره، اطلب منه أن يبتسم، إذا كان غير متساو فعليك طلب المساعدة.

A = ضعف الذراع – إذا كانت إحدى الذراعين ضعيفة أو مخدرة فعليك أن تطلب من الشخص رفع ذراعيه. إذا انجرفت إحدى الذراعين إلى أسفل، فقد يحتاج إلى الحصول على مساعدة

S = صعوبة الكلام – إذا كان حديث الشخص مشوشًا، فقد يكون هذا علامة على وجود سكتة دماغية

T = وقت الاتصال بالطوارئ – إذا كان لدى الشخص العلامات أعلاه، فأنت بحاجة إلى الاتصال بخدمة الإسعاف لنقله إلى الطوارئ.

تشمل الأعراض الأخرى:

ضعف مفاجئ أو تنميل في جانب واحد من الجسم

صعوبة في إيجاد الكلمات

عدم وضوح الرؤية المفاجئ أو فقدان البصر

ارتباك مفاجئ أو دوار أو عدم ثبات

صداع مفاجئ وشديد

صعوبة فهم ما يقوله الآخرون

صعوبة في البلع

في حالة حدوث أي من هذه الأعراض لمدة تقل عن بضع ساعات، فقد تكون علامة على الإصابة بنوبة إقفارية عابرة. ويشير ما يُعرف أحيانًا باسم “السكتة الدماغية الصغيرة” إلى وجود مشكلة في إمداد الدماغ بالدم.

من المهم زيارة الطبيب أو التوجه إلى مستشفى قريب إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، لأنها قد تزيد من خطر إصابتك بالسكتة الدماغية في المستقبل القريب.