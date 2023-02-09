مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا.. والتداولات عند 3.4 مليار ريال

تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر السوق في جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.9%، مغلقا عند 10412 نقطة (-96 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.4 مليار ريال.

تراجع سهم الراجحي

وبحسب “أرقام”، تراجع سهم الراجحي بنحو 2% عند 77.30 ريال، فيما أنهت أسهم، الأهلي، العربي الوطني سبكيم، والمتقدمة، وسابك للمغذيات، وصافولا، واتحاد اتصالات، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح ما بين 1% و3%.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه سهم تهامة بنحو 3% عقب تسجيل خسائر في الربع الثالث المنتهي في ديسمبر 2022.

ارتفاع سهم أبو معطي

وارتفع سهم أبومعطي عند 28.05 ريال (+3 %) عقب الإعلان عن النتائج المالية، وتصدر سهم الخليجية العامة ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 8.59 ريال.

اقرأ أيضا:

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 3.4 مليار ريال

726 مليار ريال حجم تداول سوق الأسهم في الربع الثالث من 2022

سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات عند 3.8 مليار ريال

تراجعات جماعية لسوق الأسهم والنفط والذهب وارتفاع أسعار الفائدة

أرباح لـ 116 شركة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم والتداولات 3.7 مليارات ريال