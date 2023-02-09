بالخطوات.. أسهل طريقة للاستعلام عن حالة التأمين الصحي إلكترونيًا

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أعلن مجلس الضمان الصحي، أنه من الممكن الاستعلام عن حالة التأمين الصحي من خلال الموقع الإلكتروني، عن طريق خطوات بسيطة وميسرة.

طريقة الاستعلام عن حالة التأمين الصحي

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الاستعلام عن حالة التأمين الصحي من خلال الموقع الإلكتروني، يكون عن طريق هذه الخطوات:

1 – الدخول على الخدمات الإلكترونية.

2 – زيارة دليل الخدمات الإلكترونية.

3 – الدخول على استعلام عن حالة تأمين.

4 – استعلام عن حالة التأمين.

5 – استعلام عن معلومات التأمين.

* للمزيد من التفاصيل يرجي الدخول على هذا الرابط:

https://mobile.twitter.com/SaudiCHI/status/1623619354863583234

التأمين الصحي الوطني.. الأهداف والفئات المستفيدة

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء، على تأسيس شركة الصحة القابضة وتنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، الذى يرتبط بصورة مباشرة بالوزير ويتمتع باستقلالية مالية وإدارية، على أن يكون مقره بالرياض، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب أخرى داخل المملكة بحسب الحاجة.

ويهدف المركز إلى شراء الرعاية الصحية – وكل ما يرتبط بها – من المؤسسات الصحية المعتمدة، بما يكفل توفير المؤسسات الصحية للرعاية الصحية للمستفيدين بجودة وكفاية عالية، ودعم استجابة النظام الصحي للاحتياجات الصحية للمجتمع.

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