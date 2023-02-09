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بالفيديو.. القائم بأعمال سفارة المملكة بتركيا: مبنى المواطنة المفقودة منهار بالكامل
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بالفيديو.. القائم بأعمال سفارة المملكة بتركيا: مبنى المواطنة المفقودة منهار بالكامل

بالفيديو.. القائم بأعمال سفارة المملكة بتركيا: مبنى المواطنة المفقودة منهار بالكامل

بالفيديو.. القائم بأعمال سفارة المملكة بتركيا: مبنى المواطنة المفقودة منهار بالكامل
٠٤:٤٠:٤٢ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى تركيا محمد الحربي، إن المبنى الذي تقطن فيه المواطنة المفقودة منهار بالكامل.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: رأينا المبنى الذي كنا نعتقد أنها موجودة فيه، جلبنا فرق إضافية لاستمرار البحث ورفع الأنقاض، المبنى يحتاج لرفع الأنقاض بالكامل

وتابع: المواطنة كانت شبه مقيمة منذ سنة وليس هناك أحد من أفراد عائلتها معها.

زلزال تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر أمس.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعًا حوالي 50 جريحًا ومتسببًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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الكلمات الدلالية:
تركيا زلزال زلزال تركيا سوريا‬‏ مواطنة

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