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أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن سبب زلزال تركيا وسوريا: “هذا الخطأ ارتكبته أنقرة”
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أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن سبب زلزال تركيا وسوريا: “هذا الخطأ ارتكبته أنقرة”

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن سبب زلزال تركيا وسوريا: “هذا الخطأ ارتكبته أنقرة”

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن سبب زلزال تركيا وسوريا: “هذا الخطأ ارتكبته أنقرة”
٠٤:٤٣:٠٨ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال أستاذ الجيولوجيا في الجامعة الهاشمية في الأردن أحمد ملاعبة إن السدود التي بنتها تركيا على حساب سوريا والعراق، لها دور جيولوجي في الزلزال الكبير الذي وقع فجر الاثنين الماضي، بحسب “روسيا اليوم”.

وأوضح أن السدود لم تكن السبب المباشر لكنها ساعدت في وقوع الزلزال من ناحية جيولوجية، مؤكدا أن “السدود التركية بلغت ذروتها، وأصبحت من أكبر السدود في العالم من حيث المخزون، وأن هذه السدود بلغ مخزونها الاستراتيجي أكثر من 651 مليار متر مكعب”.

القشرة الأرضية

وأشار إلى أن هذه الكمية من المياه تؤثر على القشرة الأرضية وحتى على الأرض بالكامل، وتعادل عشر أضعاف سد النهضة”.

وأوضح “ملاعبة” أن كميات المياه هذه تعني الكثير أولا بالنسبة للأرض بشكل كامل، إذ قد تؤخر ولو لثواني حركة دوران الأرض بسبب هذا الثقل، ولو توزعت المياه في أماكن أخرى في اليابسة قد تكون الأمور أسهل مما هو عليه الآن”.

وتابع: “هذا يسبب زلزالا لكن في الوضع الحالي في الأناضول قد يكون قد ساعد لأن النقطة الأساسية هي النقطة التكتونية وحركة الصفائح وخصوصاً الصفيحة العربية باتجاه الصفيحة الأوراسية أو الصفيحة الأناضولية الصغيرة”.

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الكلمات الدلالية:
السدود تركيا زلزال زلزال تركيا زلزال سوريا

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