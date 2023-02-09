“الغذاء والدواء” تكشف حقيقة احتواء مستحضر تجميل شهير على مواد مسرطنة

تواصل – فريق التحرير:

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، شائعة متداولة حول منتج تجميلي لإخفاء العيوب (الكونسيلر) يزعم أنه يحتوي على مواد مسرطنة،

الشائعة استندت إلى دراسة ألمانية قيل إنه تم فيها اختبار المنتجات، وهو ما كذبته الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها في موقع “تويتر”.

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معلومات غير صحيحة

وأوضحت أن الفيديو المتداول يتضمن معلومات غير صحيحة، وأن الخبر المنشور في الصحيفة عام 2020 يتكلم بشكل عام عن عدة أنواع من منتجات التجميل لإخفاء العيوب (الكونسيلر) ولم يحدد شركة الصانعة.

وقالت الهيئة إنه لم يصدر أي تحذير من مركز التحذيرات الأوروبية ولا الجهات الرقابية.

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وسبق للهيئة تحليل عدة منتجات للشركة الصانعة المذكورة في الفيديو المتداول ضمن جهودها المستمرة في الرقابة. ولم ترصد أي حالات عدم مطابقة للمواصفات.