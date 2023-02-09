عاجل.. وصول ثاني طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى تركيا (صور)

تواصل – واس:

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وصلت اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى مطار أضنة بالجمهورية التركية.

الطائرة تحمل 98 طنًا من المواد الإغاثية

ووصلت الطائرة وعلى متنها 98 طنًا من المواد الإغاثية، حيث على سلال غذائية وخيام وحقائب إيوائية وبطانيات وبسط بالإضافة إلى المواد الطبية، ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وتأتي هذه المساعدات تجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

وقبل ساعات، وصلت أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى مطار أضنة بتركيا، والتي انطلقت صباح اليوم من الرياض وهي تحمل على متنها المساعدات الغذائية والإيوائية.

578 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية

واحتوت الطائرة على 578 طنًا سلال غذائية خيام إغاثية، حقائب بسط، و990 سلة غذائية، و1995 خيمة، وغيرها من المواد الإغاثية، حيث استعدت الفرق الإغاثية لاستلام المواد الغذائية وتوزيعها على المحتاجين في المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال في تركيا وسوريا.

وصول الفرق الطبية والتطوعية

وكانت بعثة المملكة المشاركة في إغاثة متضرري الزلزال إلى تركيا، والتي تتضمن فرقًا طبية وتطوعية وفرقًا من الدفاع المدني، قد وصلت صباح اليوم إلى تركيا.

تسيير جسر جوي

يأتي هذا في الوقت الذي وجه فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراءمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

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