تركيا: عدد الوفيات وصل 14014والجرحى 67097 جراء 1300 هزة أرضية

تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد القتلى من ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد الاثنين، وصل إلى 14.351 والمصابين 63.794شخصًا.

تشريع إعلان حالة الطوارئ في المحافظات

وأوضح أن الحكومة تعمل على إعادة بناء المناطق المنكوبة خلال عام، ما زالت المساعدات تأتينا وسنوزع منازل متنقلة على المحافظات الـ10، مشيرًا إلى أن البرلمان التركي سيصوت اليوم على تشريع إعلان حالة الطوارئ في المحافظات المنكوبة.

الدولة قادرة على تعويض المتضررين

وأكد أن الدولة قادرة على تعويض المتضررين من الزلزال كما استطاعت تعويض المتضررين في زلزال “فان” وغيره، مبينًا أن قانون الطوارئ سيكون مفيدا في مكافحة التجار المنتفعين ومثيري الفتنة والفاسدين والمرابين الجشعين.

تسجيل أكثر من 1300 هزة أرضية

فيما كشف نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، أنه تم تسجيل أكثر من 1300 هزة أرضية حدثت بعد الزلزال، مؤكدًا أن ما لا يقل عن 113 ألف شخص يعملون في المناطق المنكوبة في كل المجالات، ومستمرون في إيصال المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة من الزلزال.

6000 عامل إنقاذ من 19 دولة

وأشار إلى أن الظروف الجوية عطلت عملنا وأعاقت تحليق المروحيات لإيصال المساعدات في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن هناك 6000 عامل إنقاذ من 19 دولة وصلوا إلى تركيا.

إجلاء 28 ألفا و44 من الولايات المتضررة

في الوقت نفسه، كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم، أنه تم إجلاء 28 ألفا و44 تركيًا من الولايات المتضررة من الزلازل.

8 أضعاف العدد المُعلن في البلدين

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزلزال قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الأوّلي المعلن، في أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ ذلك الذي حصل في 17 أغسطس 1999 وتسبب بمقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في إسطنبول.

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