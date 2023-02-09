للأمهات..كيفية التعرف على إصابة الأطفال بالتوحد مبكرًا؟

تواصل – فريق التحرير:

توصلت دراسة إلى أن اهتمام الأطفال الصغار بالكلام عالي النبرة والغناء – أو “حديث الطفل” – يمكن أن يوفر تشخيصًا مبكرًا وعلاجًا لاضطراب طيف التوحد.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في دورية “جاما نتوورك أوبن”، أن إظهار مستويات أقل من الاهتمام بأسلوب الكلام المرح للوالدين، يمكن أن يساعد في تشخيص اللغة والتحديات الاجتماعية لدى الأطفال الصغار مبكرًا.

ودرس الباحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييجو أكثر من 600 طفل صغير تتراوح أعمارهم بين 12 و 48 شهرًا، وتتبعوا حركة عيونهم خلال مقاطع فيديو مع ممثلة تتحدث على طريقة الأمهات.

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التركيز على الشخص والكلام

اعتمادًا على المدة التي يستغرقها كل طفل في التركيز على الشخص والحديث، تمكن الباحثون من تحديد احتمالية الإصابة باضطراب طيف التوحد.

وقالت الدراسة: “إذا ركز الطفل الدارج على كلام الأم بنسبة 30 في المائة أو أقل، فإن احتمالية تحديد هذا الطفل بدقة على أنه مصاب بطيف التوحد كان 94 في المائة، كما يشير إلى ارتباطه بقدرات اجتماعية ولغوية منخفضة”، على ما أفادت كارين بيرس، أستاذة علوم الأعصاب بجامعة كاليفورنيا.

لكن الدلائل المبكرة التي ظهرت على الأطفال الصغار المصابين باضطراب طيف التوحد، من خلال إبداء أدنى مستويات الاهتمام بحديث الأم ولديهم قدرات اجتماعية ولغوية أضعف ساعدتهم على العلاج المبكر، وفقًا لوكالة “يو بي آي”.

وأضافت الدراسة: “إن النظر إلى الأطفال الصغار الذين يظهرون مستويات منخفضة بشكل غير عادي من الاهتمام بالأمهات قد يكون مفيدًا ليس فقط للتشخيص المبكر لاضطراب طيف التوحد والتشخيص، ولكن أيضًا كهدف علاجي محتمل”.

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أسلوب الكلام الممتع

ويفضل الأطفال الاستماع إلى أسلوب الكلام الممتع مقارنة بالكلام الموجه للبالغين في الأيام الأولى من الحياة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2013 في فرنسا وجدت أن تفضيل الكلام يحفز الانتباه ويتخطى جميع الحدود الثقافية والجغرافية.

وجدت دراسة منفصلة، أجريت في عام 2004، أن 70 في المائة من الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد يفضلون الاستماع إلى الأصوات الناتجة عن الكمبيوتر على الأم.

قالت بيرس: “حقيقة أنه يمكننا التعرف على الأطفال المصابين بالتوحد بشكل موثوق باستخدام مثل هذا الاختبار البسيط والسريع لتتبع العين أمر رائع حقًا. هناك حاجة حقيقية لأدوات تشخيص سهلة وفعالة يمكن استخدامها مع الأطفال الصغار، وتتبع العين مكان رائع للبدء”.