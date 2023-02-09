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تنبيه عاجل.. “التجارة” تستدعي 19 ألف سيارة لاحتمالية وقوع حوادث لهذا السبب
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تنبيه عاجل.. “التجارة” تستدعي 19 ألف سيارة لاحتمالية وقوع حوادث لهذا السبب

تنبيه عاجل.. “التجارة” تستدعي 19 ألف سيارة لاحتمالية وقوع حوادث لهذا السبب

تنبيه عاجل.. “التجارة” تستدعي 19 ألف سيارة لاحتمالية وقوع حوادث لهذا السبب
٠٣:٣٦:٢٤ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة عن استدعاء 19,147 مركبة من نوع “جنرال موتورز” لوجود خلل في وحدة تثبيت حزام أمان مقاعد الصف الثالث قد يعرض الركاب لخطر الإصابة حال وقوع حادث.

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ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكلاء المحليين للمركبات وهم شركة جنرال موتورز وشركة الجميح للسيارات وشركة التوكيلات العالمية، وتنفيذ التحديثات اللازمة للمركبات المشمولة بالاستدعاء حفاظاً على سلامتهم وحفظاً لحقوقهم.

الطرازات التي تم استدعائها

1- شيفرولية تاهو من ( 2021-2022)
2- اسكاليد (2021-2022)
3- سوبربان (2021-2022)
4- يوكن ويوكن إكس إل ( 2021-2022).

ودعت “التجارة” مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع الشركات المذكورة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.

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