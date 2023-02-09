“الصحة” تكشف 5 فوائد لتناول 8 أكواب من الماء يوميا

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شددت وزارة الصحة على أهمية تناول من 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميا لما لذلك أهمية كبيرة لجسم الإنسان خصوصا مع الصفات الحيوية والعناصر الغنية الموجودة في الماء.

5 فوائد

وقالت الوزارة – بحسب صحيفة “المدينة” – إن الماء يساهم فيما يلي:

1- الحفاظ على درجة حرارة الجسم في الوضع الطبيعي

2- ترطيب المفاصل

3- تخفيف الضغط عليها

4- المساعدة على تفريغ الأمعاء

5- حماية النخاع الشوكي

وأشارت التوعية الصحية بالوزارة إلى أهمية شرب كل شخص ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًّا، ويحتاج الرياضيون إلى المزيد بسبب الجهد والتعرق.

في سياق متصل، أجمع خبراء الصحة والتغذية على أن شرب الماء بالليمون على الريق له فوائد عظيمة على صحة الإنسان.

فوائد إضافة الليمون إلى ماء الشرب وأوضح الخبراء – حسب “سكاي نيوز” – أن إضافة الليمون إلى ماء الشرب، خاصة في الصباح، له من فوائد صحية لا حصر لها، من أبرزها:

1 – تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

بساعد شرب الماء بالليمون صباحًا على الوقاية من الإمساك وتحسين عملية الهضم لأنه يساهم في تعويض مستويات حمض المعدة التي تنخفض كلما تقدم الإنسان في العمر.

2 – يقلل من خطر تكون حصوات الكلى:

شرب المزيد من الماء على مدار اليوم يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالجفاف وحصى الكلى المرتبطة به، لأنه يساعد على زيادة كمية السيترات في البول.

3 – ترطيب الجسم

يؤثر الجفاف على جسم الإنسان بصورة سلبية، ومن أبرز آثاره تغيرات المزاج، وارتفاع درجة الحرارة، وصعوبة التركيز، حيث يؤدي ماء الليمون إلى زيادة الطاقة ودعم صحة القلب.

4 – التخسيس وفقدان الوزن

يعتبر استبدال عصير الصباح أو المشروبات المحالة بماء الليمون، عاملًا مساعدًا على خسارة الوزن، يساعد الترطيب الذي يوفره ماء الليمون على الشعور بمزيد من النشاط، دون الانهيار في منتصف النهار أو الشعور بالآثار الجانبية.

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