مشهد مؤثر.. أب يترجّى رجال الإنقاذ أن يأخذ جثث أطفاله بجانب المدفئة قبل دفنهم

تواصل – فريق التحرير:

في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الرسمية في البلدين المتجاورين عن سقوط آلاف الضحايا وهدم مدن وقرى بأكملها، انتشرت العديد من مقاطع الفيديو التي توثق حجم الدمار الذي طال العديد من المدن التركية والسورية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الاثنين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أبًا مكلومًا يترجّى رجال الإنقاذ أن يأخذ جثث أطفاله ليضعهم بجانب المدفئة قليلاً قبل أن يتم دفنهم.

وأثار المشهد حزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع الفيديو المتداول بقلوب منفطرة وعيون دامعة داعين الله تعل أن يرحم ضحايا الزلزال ويربط على قلوب أهليهم برباط الصبر والإيمان.

إجلاء 28 ألفا و44 من الولايات المتضررة

في الوقت نفسه، كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم، أنه تم إجلاء 28 ألفا و44 تركيًا من الولايات المتضررة من الزلازل.

ارتفاع حصيلة الضحايا لأكثر من 16,400 قتيل

وأوضحت أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، ارتفع لأكثر من 16,400 قتيل، وإصابة أكثر من 63,000حتى الآن، في إحصائية رسمية غير نهائية، وسط تحذيرات من أن العدد سيرتفع.

1052 هزة ارتدادية

ووفق تصريحات رسمية فإن تركيا تعرضت لـ 1052 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر الذي خلف العديد من الضحايا، إضافة إلى تضرر نحو 13 مليون ونصف مليون تركي من الزلزال، وسنقوم بتسريع عملية المساعدة لكل من مناطق مرعش وكيليس وأورفة في المنطقة بأكملها.

8 أضعاف العدد المُعلن في البلدين

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزلزال قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الأوّلي المعلن، في أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ ذلك الذي حصل في 17 أغسطس 1999 وتسبب بمقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في إسطنبول.

اقرأ أيضًا:

زلزال شرق المتوسط.. 8 مشاهد أبكت الملايين حول العالم

سبحان الله.. شاهد كيف تحركت الأرض في تركيا لحظة وقوع الزلزال

وصول بعثة المملكة المشاركة في إغاثة متضرري الزلزال إلى تركيا (فيديو)

أكثر من 98 مليون ريال قيمة التبرعات الشعبية لسوريا وتركيا حتى الآن

عاجل.. وصول أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى تركيا (فيديو)