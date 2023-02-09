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أكثر من 115 مليون ريال حتى الآن.. إقبال شعبي على التبرع لضحايا زلزال تركيا وسوريا

أكثر من 115 مليون ريال حتى الآن.. إقبال شعبي على التبرع لضحايا زلزال تركيا وسوريا

أكثر من 115 مليون ريال حتى الآن.. إقبال شعبي على التبرع لضحايا زلزال تركيا وسوريا
٠٢:٣٣:٠٢ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بعد نحو 24 ساعة من إطلاقها، تواصل الإقبال من جانب المساهمين في حملة التبرعات الشعبية التي انطلقت أمس، لإغاثة سوريا وتركيا.

وتجاوزت المشاركة في الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا (عطاؤكم يخفف عنهم)، أكثر من 361 ألفًا، وحصيلة أولية تتجاوز 115 مليون ريال.

جاء ذلك بحسب رصد بيانات منصة “ساهم” (حكومية)، المسؤولة عن “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، التي أطلقها الأربعاء، مركز الملك سلمان للإغاثة (حكومي).

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تضامن رسمي وشعبي

وانطلقت الحملة الثلاثاء، بتوجيه من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم”، لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

وأوضح عبد الله الربيعة، مدير مركز الملك سلمان للإغاثة، في مؤتمر صحفي بالرياض الأربعاء، أن الحملة سجلت قبل انطلاقها تبرعات بلغت أكثر من 13 مليون ريال.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوّته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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