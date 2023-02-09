عاجل.. حساب المواطن يوضح موعد الانتهاء من إيداع الدفعة 63

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج “حساب المواطن” عن موعد الانتهاء من إيداع الدفعة الـ 63 لشهر فبراير 2023 في الحسابات البنكية للمستفيدين.

وأضافت “خدمة المستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر” ردًا على سؤال لأحد المستفيدين: “بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر “فبراير” وسيستمر حتى نهاية يوم الخميس، وبإمكانك التوجه الى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق ( تسجيل دخول، الدفعات المالية)”.

3.7 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد

وكشف برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، تفاصيل الدفعة الـ 63 لشهر فبراير 2023. وأوضح أنه تم صرف 3.7 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر فبراير.

وأوضح البرنامج أن حالة الدفعة “لا يوجد” والمستفيد غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع تعني أن مجموع الدخل تجاوز الحد المانع.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. حساب المواطن يكشف تفاصيل الدفعة الـ63.. “3.7 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد”

الدعم يصرف لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة

وأضاف أنه في هذه الحال يكون دخل المستفيد الرئيس والتابعين “في حال وجود تابعين” تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم، حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

آلية معرفة الحد المانع

كما بين البرنامج، أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، مشيرًا إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وحول معنى عبارة “تحت الصرف”، المكتوبة بالتطبيق، وموعد صرف الدفعة الجديدة، أوضح البرنامج أن “حالة الدفعة “تحت الاجراء للصرف” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، وسيتم صرف الدعم للدفعة 63 يوم الخميس بتاريخ ” 9 فبراير”.

وكان “حساب المواطن” أعلن في وقت سابق، أن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.

وقال: “سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://ca.gov.sa”.

اقرأ أيضًا:

حساب المواطن يُودع دفعة فبراير ويوضح معنى “غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع”

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.