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الجمعة والسبت.. مفتي المدينة يحاضر بمركز الدعوة والإرشاد بالرياض

الجمعة والسبت.. مفتي المدينة يحاضر بمركز الدعوة والإرشاد بالرياض

الجمعة والسبت.. مفتي المدينة يحاضر بمركز الدعوة والإرشاد بالرياض
٠١:٥٨:٤٧ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يحاضر الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، المدرس بالمسجد النبوي، ومفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة، في اليوم العلمي الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد بالرياض لشرح كتاب مقدمة ابن أبي زيد القيرواني.

ووجه المركز، الدعوة للحضور يومي الجمعة والسبت الموافقين 19 و20 رجب من عام 1444 ه، بعد العصر والمغرب والعشاء بجامع خليل بن سبمان وسارة سنبل بحي طويق.

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كتاب مقدمة ابن أبي زيد القيرواني

ويندرج كتاب مقدمة ابن أبي زيد القيرواني ضمن مؤلفات فروع علوم العقيدة والتخصصات وثيقة الصلة من حديث وعلوم فقهية وسيرة وغيرها من التخصصات الشرعية.

وقد جعله الإمام المحقق ابن أبي زيد القيرواني، تقدمة لكتابه الكبير: “الرسالة”، الذي ذكر فيه أحكام الفقه في العبادات والمعاملات وشرائع الإسلام، وقدمه بهذه المقدمة المتعلقة بالعقيدة والإيمان والتوحيد.

الكلمات الدلالية:
الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي اليوم العلمي لمركز الدعوة والإرشاد بالرياض كتاب مقدمة ابن أبي زيد القيرواني مفتي المدينة المنورة

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