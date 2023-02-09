بعد 3 أيام من الارتفاع.. أسباب صعود أسعار النفط

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال الأيام الثلاثة الماضية نتيجة للضعف المتواصل للدولار وفقا للعلاقة العكسية بينهما علاوة على بيانات عن تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل مفاجئ إضافة إلى المرونة التي أظهرها الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وبحسب “الاقتصادية”، كشف محللون أن السوق في حالة ترقب لتأثيرات القرارات الخاصة بمجموعة الدول السبع وتحديدا فرض سقف أسعار على المنتجات النفطية الروسية وتحديد حد أقصى لسعر المنتجات عالية القيمة (الديزل والبنزين والطائرات النفاثة) عند 100 دولار للبرميل وللمنتجات منخفضة القيمة (زيت الوقود والنافتا وزيوت النفايات) بسعر 45 دولارا للبرميل.

حد أقصى للسعر

وعن سبب ضعف الدولار، أشاروا إلى أن وضع حد أقصى لسعر المنتجات النفطية الروسية إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي أدى إلى منح دعم قوي لأسعار النفط الخام ورغم التوقعات بأن الطلب الصيني سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار النفط إلا أن الواردات الصينية الفعلية ما زالت محدودة التأثير كما زادت كارثة الزلزال في تركيا وسورية من الضغط التصاعدي على أسعار النفط.

وأضافوا أن الظروف الراهنة دفعت إلى حدوث عديد من التغييرات الهيكلية طويلة الأجل في سوق النفط، مع تمسك معظم الشركات والدول الأوروبية بالاستمرار في خططها لتقليل الاعتماد على الغاز والنفط الروسي الروسيين.

اقرأ أيضا:

النفط يواصل الصعود لليوم الثالث.. و”برنت” عند 84 دولارًا