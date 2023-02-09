بينهم معلمتان.. وفاة 4 أشخاص في حادث سير بالطائف

تواصل – فريق التحرير:

توفي أربعة أشخاص بينهم معلمتان في حادث سير بشمال الطائف، صباح اليوم.

وكانت المعلمتان في طريقهما إلى مقر عملهما بثانوية المحاني شمالي الطائف عندما اصطدمت سيارتهما بسيارة أخرى يقودها مواطن.

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وأدى الحادث إلى وفاة سائق المعلمتين، والمواطن الذي كان يقود السيارة الأخرى.

وباشرت الجهات المعنية التحقيق في الحادث، فيما تم نقل جثث المتوفين للمستشفى.

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حادث مماثل

وتتشابه تفاصيل الحادث مع حادث وقع في عام 2014، حين توفيت معلمتان وقائد سيارتهما وقتها؛ نتيجة تصادم السيارة التي تُقِلّهم بمؤخرة شاحنة بمنطقة الجبوب في قيا جنوب محافظة الطائف.

وكانت المعلمتان تستقلان سيارة يقودها معلم، ويعملون جميعًا في مدارس تقع في حدود منطقة الباحة، وقادمين من الطائف، وعند وصولهم منطقة الجبوب في قيا (جنوب الطائف)، تعرضت سيارتهم لحادث مروري؛ واصطدمت بمؤخرة شاحنة؛ مما أدى إلى وفاة الثلاثة.