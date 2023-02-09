الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. حساب المواطن يوضح موعد الانتهاء من إيداع الدفعة 63
بعد 3 أيام من الارتفاع.. أسباب صعود أسعار النفط
الجمعة والسبت.. مفتي المدينة يحاضر بمركز الدعوة والإرشاد بالرياض
زلزال شرق المتوسط.. 8 مشاهد أبكت الملايين حول العالم
“الصناعة” تُصدر 79 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر ديسمبر الماضي
بينهم معلمتان.. وفاة 4 أشخاص في حادث سير بالطائف

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بينهم معلمتان.. وفاة 4 أشخاص في حادث سير بالطائف

بينهم معلمتان.. وفاة 4 أشخاص في حادث سير بالطائف

بينهم معلمتان.. وفاة 4 أشخاص في حادث سير بالطائف
٠١:٢١:٠٩ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

توفي أربعة أشخاص بينهم معلمتان في حادث سير بشمال الطائف، صباح اليوم.

وكانت المعلمتان في طريقهما إلى مقر عملهما بثانوية المحاني شمالي الطائف عندما اصطدمت سيارتهما بسيارة أخرى يقودها مواطن.

اقرأ أيضًا:

المرور: ضبط مرتكب حادث الدهس في تبوك.. وجار القبض على مصور الفيديو

وأدى الحادث إلى وفاة سائق المعلمتين، والمواطن الذي كان يقود السيارة الأخرى.

وباشرت الجهات المعنية التحقيق في الحادث، فيما تم نقل جثث المتوفين للمستشفى.

اقرأ أيضًا:

رحالة إماراتي يوثق لحظة تعرضه لحادث بمنفذ الخفجي (فيديو)

حادث مماثل  

وتتشابه تفاصيل الحادث مع حادث وقع في عام 2014، حين توفيت معلمتان وقائد سيارتهما وقتها؛ نتيجة تصادم السيارة التي تُقِلّهم بمؤخرة شاحنة بمنطقة الجبوب في قيا جنوب محافظة الطائف.

وكانت المعلمتان تستقلان سيارة يقودها معلم، ويعملون جميعًا في مدارس تقع في حدود منطقة الباحة، وقادمين من الطائف، وعند وصولهم منطقة الجبوب في قيا (جنوب الطائف)، تعرضت سيارتهم لحادث مروري؛ واصطدمت بمؤخرة شاحنة؛ مما أدى إلى وفاة الثلاثة.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم الطائف حادث سير معلمتان

مواد ذات صلة

المزيد
“علماء المسلمين” يدعو إلى النفير العام لحماية الأقصى

“علماء المسلمين” يدعو إلى النفير العام لحماية الأقصى

٠٢:٣٠ ص، الأثنين، ٠٣ نوفمبر ٢٠١٤
تنفيذ القصاص بحق مواطن قتل آخر في الجوف

تنفيذ القصاص بحق مواطن قتل آخر في الجوف

١١:٠٥ ص، الخميس، ٢٠ أبريل ٢٠١٧
«الشورى» يدرس إلزام «الخدمة المدنية» بإعادة تصنيف الوظائف

«الشورى» يدرس إلزام «الخدمة المدنية» بإعادة تصنيف الوظائف

١٠:٣١ ص، الأثنين، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩
تفاصيل الاعتداء على أسرة سعودية في سلوفاكيا

تفاصيل الاعتداء على أسرة سعودية في سلوفاكيا

٠٥:٠٣ م، الأربعاء، ٢٤ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *