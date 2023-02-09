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عاجل.. حساب المواطن يكشف تفاصيل الدفعة الـ63.. “3.7 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد”

عاجل.. حساب المواطن يكشف تفاصيل الدفعة الـ63.. “3.7 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد”

عاجل.. حساب المواطن يكشف تفاصيل الدفعة الـ63.. “3.7 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد”
١٢:٥٨:٥٢ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، تفاصيل الدفعة الـ 63 لشهر فبراير 2023.

3.7 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد

وأوضح أنه تم صرف 3.7 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر فبراير.

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معنى حالة غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع

في الوقت نفسه، أوضح البرنامج أن حالة الدفعة “لا يوجد” والمستفيد غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع تعني أن مجموع الدخل تجاوز الحد المانع.

الدعم يصرف لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة

وأضاف أنه في هذه الحال يكون دخل المستفيد الرئيس والتابعين “في حال وجود تابعين” تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم، حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

آلية معرفة الحد المانع

كما بين البرنامج، أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، مشيرًا إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

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148 مليار ريال إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج

في الوقت نفسه، كشف المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن، أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 63 لشهر فبراير، بلغ 148 مليار ريال.

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